Валерий проводит ещё 1 экскурсию

Валерий – Гид из Калининграда

На микроавтобусе 🚌 в группе до 20 человек вы проедете по историческим кварталам Калининграда и узнаете о его прошлом и настоящем.



Прогуляетесь 👣 по изящному Амалиенау, вспомните немецкого философа на острове 🏝️ Канта и оцените колоритную Рыбную деревню.



Познакомитесь с симпатичными хомлинами и посетите музей 🖼 Марципана.

Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.