Валерий проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Калининград на комфортном микроавтобусе

Обзорная экскурсия по самым интересным местам города с профессиональным гидом

Валерий
Валерий – Гид из Калининграда
На микроавтобусе 🚌 в группе до 20 человек вы проедете по историческим кварталам Калининграда и узнаете о его прошлом и настоящем.

Прогуляетесь 👣 по изящному Амалиенау, вспомните немецкого философа на острове 🏝️ Канта и оцените колоритную Рыбную деревню.

Познакомитесь с симпатичными хомлинами и посетите музей 🖼 Марципана.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Калининград на комфортном микроавтобусе
Калининград на комфортном микроавтобусе

Что вас ожидает

  • Остров 🏝️ Канта — сердце Старого Калининграда. Вы услышите историю 📖 города и рассмотрите готический Кафедральный собор.
  • Рыбная деревня и Медовый мост — туристический центр города. Вы полюбуетесь рекой Преголя и увидите необычный комплекс зданий в прусском стиле.
  • Район Амалиенау — место, которое запомнится вам старинными улочками, роскошными особняками и романтической атмосферой. Я расскажу, кто жил и живет в этих чудесных домах.
  • Бранденбургские ворота — единственные старинные ворота города, сохранившие свое предназначение. Вы посетите расположенный в них музей 🖼 Марципана, узнаете историю 📖 этого лакомства и продегустируете марципановый кофе.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на микроавтобусе 🚌 Mercedes Sprinter в группе до 20 человек.

Начало и место завершения
🚩 у дома Советов
Калининград на комфортном микроавтобусе
Калининград на комфортном микроавтобусе
Калининград на комфортном микроавтобусе
Калининград на комфортном микроавтобусе
Калининград на комфортном микроавтобусе
Калининград на комфортном микроавтобусе
Калининград на комфортном микроавтобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валерий
Валерий
Меня зовут Валерий. Я дипломированный экскурсовод, родился и вырос в Калининграде. Мое призвание — рассказывать путешественникам о нашем замечательном городе и его истории, показывать красивейшие места. Я специализируюсь на архитектуре, фортификации, писал дипломную работу о штурме Кёнигсберга. Самое главное в моих экскурсиях — передать любовь к родному городу.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Валерий проводит ещё 1 экскурсию

Амалиенау в деталях и историях
2 600
2.5 часа
Амалиенау в деталях и историях
24 отзыва
Разобраться в архитектуре самого аутентичного района Калининграда и судьбах его жителей

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
531 отзыв
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
415 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
358 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
355 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
340 отзывов
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
266 отзывов
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау