Валерий проводит ещё 1 экскурсию

Остров 🏝️ Канта — сердце Старого Калининграда. Вы услышите историю 📖 города и рассмотрите готический Кафедральный собор.
Рыбная деревня и Медовый мост — туристический центр города. Вы полюбуетесь рекой Преголя и увидите необычный комплекс зданий в прусском стиле.
Район Амалиенау — место, которое запомнится вам старинными улочками, роскошными особняками и романтической атмосферой. Я расскажу, кто жил и живет в этих чудесных домах.
Бранденбургские ворота — единственные старинные ворота города, сохранившие свое предназначение. Вы посетите расположенный в них музей 🖼 Марципана, узнаете историю 📖 этого лакомства и продегустируете марципановый кофе.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на микроавтобусе 🚌 Mercedes Sprinter в группе до 20 человек.
Начало и место завершения
🚩 у дома Советов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Валерий. Я дипломированный экскурсовод, родился и вырос в Калининграде. Мое призвание — рассказывать путешественникам о нашем замечательном городе и его истории, показывать красивейшие места. Я специализируюсь на архитектуре, фортификации, писал дипломную работу о штурме Кёнигсберга. Самое главное в моих экскурсиях — передать любовь к родному городу.