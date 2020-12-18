17 отзывов оставили туристы

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Калининград приветствует вас

Сложить объемное представление о городе и понять его душу без монотонных фактов и философии Канта

5
17 отзывов
Павел
Павел – Гид из Калининграда
Первое впечатление о Калининграде сложить непросто, но я помогу разобраться в его истории 📖 и архитектуре, и вы поймете, как из тесного переплетения немецкого и советского сформировалась самобытная «янтарная» столица ⭐️.

Увидите яркие символы прошлого и настоящего, услышите о восстановлении города из руин, ощутите его портовый дух и узнаете о местном менталитете.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 980 ₽ за человека

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Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас

Что вас ожидает

Первые шаги в Калининграде
Классическая, обзорная экскурсия ⛳ начнется на одной из главных улиц города — Ленинском проспекте, где вы увидите первый и единственный в России опыт реновации советских хрущевок в ганзейский стиль. На Главной площади узнаете, как она выглядела и называлась в середине 20 века. Я покажу великолепный архитектурный ансамбль зданий бывшего Земельного суда Восточной Пруссии и любимое место тусовок калининградских студентов. Расскажу о благотворительности в Кенигсберге, и вы наверняка удивитесь, когда сравните дом приемов королевы Луизы с приютами для обездоленных. А возле «человека в кольце» вы узнаете, что связывает Калининград с космосом.

Виллы Амалиенау и портовый дух города
В квартале роскошных немецких особняков вы услышите удивительные истории 📖 их прошлых жителей и поближе познакомитесь с этим прекрасно спроектированным районом бывшего Кенигсберга. А о портовой жизни города поговорим на набережной, с которой вам откроется замечательный вид на Калининградский морской порт, рыболовные траулеры, грузовые терминалы, огромные элеваторы начала 20 века и бескрайние водные пространства.

Кафедральный собор и прогулки по набережной
Конечно, вы осмотрите снаружи величественный католический храм на острове 🏝️ «Кнайпхоф», которому уже почти 700 лет, и я расскажу о его истории и чудесном спасении от разрушения. Вы увидите могилу Иммануила Канта и узнаете о Кенигсбергском университете Альбертина, где учился и преподавал философ. А в завершение прогуляетесь 👣 по набережной этнографического комплекса «Рыбная деревня», где сможете сделать прекрасные фотографии 📸 на память и, по желанию, прокатиться на речном трамвайчике.

🍬 В программе также будет музей Марципана, где вы сможете посетить фирменный магазинчик и купить любимое лакомство Западной Европы.

Организационные детали

  • Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
  • В стоимость не входит опциональная прогулка на речном трамвайчике (500 руб. /человека)
Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Павел
Павел
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и фотографирую. Я искренне верю, что смогу от всей души поделиться с вами любовью к нашему прекрасному Янтарному краю и провести экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось еще не раз сюда вернуться. Кроме того, на моих экскурсиях вам не придется торопиться и бегать — я не беру плату за дополнительное время, если оно понадобится!
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17 отзывов оставили туристы

18 дек 2020
Отличная Экскурсия! Отличный экскурсовод! Мы с мужем остались очень довольны!
27 ноя 2020
Здравствуйте. Очень рады, что первое знакомство с Калининградом состоялось с Павлом. Очень интересная экскурсия с точки зрения подачи информации, атмосферы, манеры проведения. У нас был прекрасный гид Павел, который за столь короткий срок смог увлечь нас этим городом! Показать и рассказать нам так много всего интересного, что мы для себя решили обязательно вернуться в Калининград еще раз! Павлу огромное спасибо за пунктуальность, за профессионализм, за то что сделали наш день в Калининграде таким не забываемым! Советую посетит экскурсии с Павлом.
18 окт 2020
Отличная экскурсия благодаря Павлу! Интересный материал, великолепная подача, дополненная фото и видео сопровождением. Неизбитый маршрут. Сочетание пешеходной и авто экскурсии позволяет увидеть множество локаций. Рекомендую!
16 окт 2020
Я считаю себя активным путешественником, туристом со стажем и ярым пользователем трипстера. И мне есть, с чем и кем сравнить. И я до экскурсии Павла трижды была на обзорных экскурсиях по Калининграду. Павел однозначно лучший. Экскурсия просто топ! Интересно, Необычно, Очень Круто и с полной отдачей человека, любящего свое дело безмерно и с полной отдачей. Благодарю!!!
7 окт 2020
Портясающий тур, в анонсе указана длительность в 4 часа, а на самом деле мы путешествовали почти 5. От широко известных мест до редких, от широко известных историй до мало известных. Впечатлила история Марион Дёнхоф, пришла домой и специально стала про нее читать. Сегодня вернулась в собор и действительно не нашла ее таблички в числе тех, кому Кафедральный собор должен быть благодарен своим нынешним видом.... Спасибо Павлу за неповторимую атмосферу города!
13 сен 2020
Экскурсия очень понравилась, сразу видно, что гид очень любит свой город) На машине охватили очень много интересных мест, и услышали занимательные истории. Спасибо гиду Павлу за увлекательное путешествие по Калининграду(
12 сен 2020
Отличная экскурсия!Павел6лучший гид, много знает, хорошо преподносит материал!Рекомендую!
9 сен 2020
Очень удобный формат экскурсии автомобильно-пешеходный в маленькой группе. Павел провез и провёл по многим потайным местам Кенигсберга-Калининграда, очень интересно подавал информацию, обращал внимание на необычные детали архитектуры, показал много исторических фотографий в привязке к посещаемым достопримечательностям. Это была наша вторая экскурсия с Павлом, первая была на Куршскую косу. Обе экскурсии великолепны. Павел - прекрасный гид! Нескучный и небанальный. Рекомендуем!
4 сен 2020
Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию! Павел удивительно интересный рассказчик и увлеченный человек, аккуратный и виртуозный водитель. Экскурсия проходила на комфортабельном автобусе. Посетили множество интереснейших мест. Это определенно была одна из лучших экскурсий, которые когда то посещала!
3 авг 2020
Были на экскурсии 24 июля! Отличная экскурсия Павел молодец! Всем рекомендую для первого знакомства с городом!
Сергей
22 июл 2020
Спасибо Павлу за Экскурсию. Все было очень интересно. Много исторических фактов, много архитектурной истории, так же были предоставлены общие сведения. Большой плюс, что экскурсия получилась индивидуальная! Советую экскурсию, потому что мы посетили такие места, о которых бы мы сами не узнали.
18 июл 2020
В Калининграде впервые. Обзорная экскурсия с Павлом прошла обстоятельно и интересно, сразу сложилось представление о городе. После экскурсии мы вернулись в Рыбную Деревню, чтобы погулять там, покататься на речном трамвайчике. Благодарим Павла за приятную прогулку по Калининграду, за его неравнодушное отношение к своему городу, которое передалось нам.
17 июл 2020
Экскурсия прекрасная! На одном дыхании! Спасибо Огромное гиду. Познавательно и увлекательно.
16 июл 2020
Было очень интересно ! 4 часа увлекательной экскурсии !!
26 мар 2020
Были с подругой на экскурсии у Павла, очень хороший гид, знает очень много интересного. В экскурсию вкладывает душу и рассказывает очень хорошо во всех подробностях Советую
Ещё 2 отзыва

Павел проводит ещё 1 экскурсию

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