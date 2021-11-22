Калининград: самое главное на автомобиле

История и современность города на авто-пешеходной экскурсии

Эта обзорная программа подойдёт тем, кто в Калининграде впервые.

Я ёмко и интересно расскажу вам, с чего начинался город, как вставал на ноги и чем живёт сейчас; провезу по его доминантам и поделюсь местами, которые можно посетить, чтобы лучше узнать наш край.
Калининград: самое главное на автомобиле
Калининград: самое главное на автомобиле
Калининград: самое главное на автомобиле
Калининград: самое главное на автомобиле
Калининград: самое главное на автомобиле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кёнигсбергские врата

Наше мини-путешествие по Калининграду начнётся с одной из важнейших городских достопримечательностей — с Фридрихсбургских ворот. Это единственный сохранившийся до наших дней элемент одноимённой крепости (позднее — форта). Мы осмотрим ворота под разными углами и представим, какую архитектурную композицию они составляли вместе с крепостью. Также углубимся в историю объекта — будет увлекательно, без сухих дат и сложных имён.

Кнайпхоф и уютный уголок Восточной Пруссии

Далее отправимся на Остров Канта и в Рыбную деревню. На острове расположен легендарный Кафедральный собор с единственным в России органным комплексом, могила Иммануила Канта и музей его имени. Мы поговорим о философе и о его влиянии на историю Кёнигсберга, обратим внимание на мосты Кнайпхофа и перейдём на территорию Рыбной деревни. В этом атмосферном квартале ютится несколько достойных ресторанов. Если захотите — я забронирую для вас столик, чтобы после 3-часовой экскурсии вы здесь приятно отдохнули.

Организационные детали

  • Если с вами ребёнок до 7 лет, пожалуйста, напишите об этом, я оборудую авто детским креслом.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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