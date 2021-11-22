Что вас ожидает

Кёнигсбергские врата

Наше мини-путешествие по Калининграду начнётся с одной из важнейших городских достопримечательностей — с Фридрихсбургских ворот. Это единственный сохранившийся до наших дней элемент одноимённой крепости (позднее — форта). Мы осмотрим ворота под разными углами и представим, какую архитектурную композицию они составляли вместе с крепостью. Также углубимся в историю объекта — будет увлекательно, без сухих дат и сложных имён.

Кнайпхоф и уютный уголок Восточной Пруссии

Далее отправимся на Остров Канта и в Рыбную деревню. На острове расположен легендарный Кафедральный собор с единственным в России органным комплексом, могила Иммануила Канта и музей его имени. Мы поговорим о философе и о его влиянии на историю Кёнигсберга, обратим внимание на мосты Кнайпхофа и перейдём на территорию Рыбной деревни. В этом атмосферном квартале ютится несколько достойных ресторанов. Если захотите — я забронирую для вас столик, чтобы после 3-часовой экскурсии вы здесь приятно отдохнули.

Организационные детали