  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Калининград приветствует вас

Сложить объемное представление о городе и понять его душу без монотонных фактов и философии Канта

Павел
Задать вопрос
Павел – ваш гид
Первое впечатление о Калининграде сложить непросто, но я помогу разобраться в его истории и архитектуре, и вы поймете, как из тесного переплетения немецкого и советского сформировалась самобытная «янтарная» столица.

Увидите яркие символы прошлого и настоящего, услышите о восстановлении города из руин, ощутите его портовый дух и узнаете о местном менталитете.
980 ₽
882 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на Ленинском проспекте
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас

Что вас ожидает

Первые шаги в Калининграде
Классическая, обзорная экскурсия начнется на одной из главных улиц города — Ленинском проспекте, где вы увидите первый и единственный в России опыт реновации советских хрущевок в ганзейский стиль. На Главной площади узнаете, как она выглядела и называлась в середине 20 века. Я покажу великолепный архитектурный ансамбль зданий бывшего Земельного суда Восточной Пруссии и любимое место тусовок калининградских студентов. Расскажу о благотворительности в Кенигсберге, и вы наверняка удивитесь, когда сравните дом приемов королевы Луизы с приютами для обездоленных. А возле «человека в кольце» вы узнаете, что связывает Калининград с космосом.

Виллы Амалиенау и портовый дух города
В квартале роскошных немецких особняков вы услышите удивительные истории их прошлых жителей и поближе познакомитесь с этим прекрасно спроектированным районом бывшего Кенигсберга. А о портовой жизни города поговорим на набережной, с которой вам откроется замечательный вид на Калининградский морской порт, рыболовные траулеры, грузовые терминалы, огромные элеваторы начала 20 века и бескрайние водные пространства.

Кафедральный собор и прогулки по набережной
Конечно, вы осмотрите снаружи величественный католический храм на острове «Кнайпхоф», которому уже почти 700 лет, и я расскажу о его истории и чудесном спасении от разрушения. Вы увидите могилу Иммануила Канта и узнаете о Кенигсбергском университете Альбертина, где учился и преподавал философ. А в завершение прогуляетесь по набережной этнографического комплекса «Рыбная деревня», где сможете сделать прекрасные фотографии на память и, по желанию, прокатиться на речном трамвайчике.

🍬 В программе также будет музей Марципана, где вы сможете посетить фирменный магазинчик и купить любимое лакомство Западной Европы.

Организационные детали

  • Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
  • В стоимость не входит опциональная прогулка на речном трамвайчике (500 руб./человека)
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас
Калининград приветствует вас

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 11:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Ленинском проспекте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Павел
Павел
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и фотографирую. Я искренне верю, что смогу от всей души поделиться с вами любовью к нашему прекрасному Янтарному краю и провести экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось еще не раз сюда вернуться. Кроме того, на моих экскурсиях вам не придется торопиться и бегать — я не беру плату за дополнительное время, если оно понадобится!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 марта 2020
По домашнему добрая экскурсия получилась. Спасибо Павлу!

Павел проводит ещё 1 экскурсию

Солнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный Светлогорск
От 3500 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Вековые деревья, огромные пляжи, уютные улочки и сияющие кусочки задеревеневшей смолы — таким будет ваше путешествие в Янтарный и Светлогорск. Вы услышите о янтарном промысле на приисках и в Музее янтаря, полюбуетесь морем с высоты, а после насладитесь атмосферой курортного города и сделаете отличные снимки у довоенных домов.

Обзорные экскурсии в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часаПолюбить Калининград за 3 часаПолюбить Калининград за 3 часа
830 за человека
3 часа
255 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Юбилейный и Медовый мосты. Погуляете по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, узнаете, как он развивался и кто его самые знаменитые жители. Я помогу вам понять характер города и погрузиться в его интересную русско-немецкую историю.
Знакомьтесь, Калининград!Знакомьтесь, Калининград!Знакомьтесь, Калининград!
От 1900 за экскурсию
3 часа
59 отзывов
Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки. Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.
Неповторимый КалининградНеповторимый КалининградНеповторимый Калининград
3500 за экскурсию
3.5 часа
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Калининграда и узнаете, где находится его древнейшая постройка, как влияют отношения между людьми на облик города и какие знаменитые личности жили здесь в разные эпохи. А также посетите самые колоритные районы и насладитесь тишиной и уютом острова Кнайпхоф.
Добро пожаловать в Калининград!Добро пожаловать в Калининград!Добро пожаловать в Калининград!
скидка10%
4000 ₽
3600 за экскурсию
3 часа
18 отзывов
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне. А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
Эпохи Калининграда — взгляд в прошлоеЭпохи Калининграда — взгляд в прошлоеЭпохи Калининграда — взгляд в прошлое
скидка10%
4500 ₽
4050 за экскурсию
3 часа
56 отзывов
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Я проведу вас по самым интересным районам Калининграда, в которых лучше всего наглядно знакомиться с историей города. Вы будете не только осматривать достопримечательности и слушать о них, но и самостоятельно решать любопытные исторические задачи, которые, возможно, пробудят азарт исследователя и помогут лучше погрузиться в насыщенную жизнь Кёнигсберга-Калининграда.
Влюбиться в Калининград за 4 часа!Влюбиться в Калининград за 4 часа!Влюбиться в Калининград за 4 часа!
3600 за экскурсию
4 часа
10 отзывов
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!

Выбирайте и другие экскурсии в Калининграде

Музеи и искусствоКрыши и панорамыЯнтарныйОбзорныеФортыЗа городомКафедральный соборКуршская косаНа автобусеЗамкиИндивидуальныеСоветскГрупповыеИстория и архитектураГастрономическиеНеобычные маршрутыКвестыФотосессииСветлогорскАмалиенауЗеленоградскМузей янтаряЧерняховскВсеРечные прогулкиМастер-классыНа автомобилеИндивидуальныеДля детейВ другой городБалтийскНеманСо скидкойПешком