Что вас ожидает

Знаковые места города

Вы узнаете историю башни Дона и других укреплений Кенигсберга. Осмотрите Росгартенские ворота, услышите о «солнечном камне» и полюбуетесь великолепным видом на Верхнее озеро. Прогуляетесь по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Прикоснетесь к древним стенам Кафедрального собора, увидите могилу Канта и вспомните об университете Альбертина. Кроме того, я развею миф о романтической рыцарской любви и расскажу о бегемоте из Кенигсберга.

Любопытные факты

Я помогу вам погрузиться в богатую историю Калининграда. Раскрою, когда и зачем первый крестоносец вступил на землю Пруссии, что в ней делали Суворов и Пугачев, как в Кенигсберге оказался Зорге и почему он стал советским разведчиком. А еще: как брал форты сапер-лейтенант Сидоров и какое отношение к городу имеет Пикассо. Кроме того, поделюсь советами местного жителя о балтийской кухне, ресторанах и живописных местах для самостоятельных прогулок.

Организационные детали