Калининград вчера и сегодня

Погулять по историческому центру и совершить путешествие сквозь века на обзорной экскурсии

5
3 отзыва
Калининград — город с богатым прошлым и не менее интересным настоящим.

Вы оцените древние оборонительные сооружения, посетите остров Канта, рассмотрите Кафедральный собор и услышите о знаменитом немецком философе.

Раскроете, почему Кенигсберг называли городом-крепостью и чем славится современный Калининград.
Калининград вчера и сегодня
Калининград вчера и сегодня
Калининград вчера и сегодня
Калининград вчера и сегодня
Калининград вчера и сегодня
Калининград вчера и сегодня
Калининград вчера и сегодня
Калининград вчера и сегодня
Калининград вчера и сегодня
Калининград вчера и сегодня

Что вас ожидает

Знаковые места города

Вы узнаете историю башни Дона и других укреплений Кенигсберга. Осмотрите Росгартенские ворота, услышите о «солнечном камне» и полюбуетесь великолепным видом на Верхнее озеро. Прогуляетесь по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Прикоснетесь к древним стенам Кафедрального собора, увидите могилу Канта и вспомните об университете Альбертина. Кроме того, я развею миф о романтической рыцарской любви и расскажу о бегемоте из Кенигсберга.

Любопытные факты

Я помогу вам погрузиться в богатую историю Калининграда. Раскрою, когда и зачем первый крестоносец вступил на землю Пруссии, что в ней делали Суворов и Пугачев, как в Кенигсберге оказался Зорге и почему он стал советским разведчиком. А еще: как брал форты сапер-лейтенант Сидоров и какое отношение к городу имеет Пикассо. Кроме того, поделюсь советами местного жителя о балтийской кухне, ресторанах и живописных местах для самостоятельных прогулок.

Организационные детали

  • Мы пройдем около 10 км
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше семи лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юрий
Юрий
Давайте знакомиться. Меня зовут Юрий. Я люблю путешествия и точно знаю, что вы тоже. Живу и работаю в Калининграде более 20 лет. Провожу экскурсии по всем интересным местам области: от ее западной границы до Литвы. Много изучал историю края, принимал участие в поисковых экспедициях. Теперь пришло время поделиться знаниями и интересными фактами с вами. До встречи!
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3 настоящих отзыва от туристов

А
10 окт 2021
Очень понравилось, Юрий хорошо сложил маршрут, рассказал про Калининград с самых Азов.
А
6 авг 2021
Юрий провел доступную для восприятия экскурсию, показал основные достопримечательности города. Были с детьми, они немного утомились, но им было интересно. Советую данного гида, знает свое дело и историю региона.
Ю
28 июня 2021
Экскурсия понравилась, в очень непростых условиях, Юрий смог адаптировать маршрут и объём информации под участников. Особенно хочу отметить умеренный темп экскурсии, лёгкая, спокойная, интересная и структурированная подача информации. Рекомендую!

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