Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест

Исследовать самый западный регион России вдоль и поперек и насладиться Балтийским морем

Если вы хотите увидеть не только популярные места Калининградской области, но редкие оригинальные маршруты, то это путешествие для вас.

В первые дни вы познакомитесь с главными достопримечательностями региона: самыми красивыми улицами и районами Калининграда, курортными городами на побережье Зеленоградском и Светлогорском, Танцующим лесом на Куршской косе и лучшим пляжем в Янтарном.

А потом у вас будет три свободных дня, в которые можно съездить вглубь области Правдинск и Железнодорожный, погулять по Балтийску и Балтийской косе или исследовать средневековые замки.
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Ближайшие даты:
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь. Погода в Калининградской области довольно переменчива: будьте готовы как к палящему солнцу, так и к проливному дождю.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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