Если вы хотите увидеть не только популярные места Калининградской области, но редкие оригинальные маршруты, то это путешествие для вас.



В первые дни вы познакомитесь с главными достопримечательностями региона: самыми красивыми улицами и районами Калининграда, курортными городами на побережье Зеленоградском и Светлогорском, Танцующим лесом на Куршской косе и лучшим пляжем в Янтарном.



А потом у вас будет три свободных дня, в которые можно съездить вглубь области Правдинск и Железнодорожный, погулять по Балтийску и Балтийской косе или исследовать средневековые замки.