Что вас ожидает

4 портала времени

Замковые стены помнят стрелы лучников, паутины интриг, шёпот монахов, звон мечей и грохот пушечных залпов. Они молчаливые свидетели драм и трагедий, кровопролитных боев и весёлых празднеств в честь победы над врагом. Погрузиться в атмосферу давно ушедших столетий помогут следующие места:

замок Шаакен — необычная архитектурная форма крепости вызывает любопытство у историков и любителей, а прошлое замка достойно того, чтобы о нём написали книгу (что люди и сделали).

кирха Шаакен, стоящая неподалёку, впечатлит не меньше предыдущей локации. Она возведена по всем канонам рыцарской архитектуры.

кирха святой Барбары в стиле суровой северо-германской готики. Здесь всё: стрельчатые окна, фрески 14 века и дух заброшенности, который так будоражит привыкшего к парадным достопримечательностям путешественника.

Нессельбек — замок, восстановленный по старинным чертежам. Пожалуй, единственное место из списка, где энергетику сгладила реставрация и постоянное оживление в ресторане и отеле при нём.

Закончим путешествие в Зеленоградске, откуды вы уже самостоятельно добираетесь до Калининграда по необходимости.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в замок Шаакен (250 рублей/чел. ), еда и напитки.