Кирхи и заброшенные замки в окрестностях Калининграда

Поездка на машине в Шаакен и другие места с таинственным духом Средневековья

Руины рыцарских замков днём выглядят тихо и торжественно, а ночью превращаются в пристанище для привидений — и тут нет сомнений у местных жителей.

В путешествии будьте готовы к полуразрушенным зданиям и «налёту» заброшенности, именно на этом акцент экскурсии и именно в этом ещё можно найти отголоски прошлых веков.
Кирхи и заброшенные замки в окрестностях Калининграда
Кирхи и заброшенные замки в окрестностях Калининграда
Кирхи и заброшенные замки в окрестностях Калининграда
Кирхи и заброшенные замки в окрестностях Калининграда
Кирхи и заброшенные замки в окрестностях Калининграда
Кирхи и заброшенные замки в окрестностях Калининграда
Кирхи и заброшенные замки в окрестностях Калининграда

Что вас ожидает

4 портала времени

Замковые стены помнят стрелы лучников, паутины интриг, шёпот монахов, звон мечей и грохот пушечных залпов. Они молчаливые свидетели драм и трагедий, кровопролитных боев и весёлых празднеств в честь победы над врагом. Погрузиться в атмосферу давно ушедших столетий помогут следующие места:

  • замок Шаакен — необычная архитектурная форма крепости вызывает любопытство у историков и любителей, а прошлое замка достойно того, чтобы о нём написали книгу (что люди и сделали).
  • кирха Шаакен, стоящая неподалёку, впечатлит не меньше предыдущей локации. Она возведена по всем канонам рыцарской архитектуры.
  • кирха святой Барбары в стиле суровой северо-германской готики. Здесь всё: стрельчатые окна, фрески 14 века и дух заброшенности, который так будоражит привыкшего к парадным достопримечательностям путешественника.
  • Нессельбек — замок, восстановленный по старинным чертежам. Пожалуй, единственное место из списка, где энергетику сгладила реставрация и постоянное оживление в ресторане и отеле при нём.

Закончим путешествие в Зеленоградске, откуды вы уже самостоятельно добираетесь до Калининграда по необходимости.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в замок Шаакен (250 рублей/чел. ), еда и напитки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ТЦ Леруа Мерлен
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Маргарита
Маргарита
Я Маргарита, живу в Зеленоградске. Опытный гид с историческим образованием. Путешествую, изучаю, знаю историю Тевтонского ордена на Калининградской земле и легенды средневековых замков.
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