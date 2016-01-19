Представляем Вашему вниманию увлекательную экскурсию по святым местам Калининградской области

Представляем Вашему вниманию увлекательную экскурсию по святым местам Калининградской области.

К счастью, до настоящего времени удалось сохранить немало величественных кирх и строений, сохранивших в себе дух истории и уникальную атмосферу, которую не найти больше ни в одной точке нашей огромной страны.
Кирхи Восточной Пруссии
Кирхи Восточной Пруссии
Кирхи Восточной Пруссии
Кирхи Восточной Пруссии
Кирхи Восточной Пруссии
Кирхи Восточной Пруссии

В программе:

  • Посещение города Гурьевска, где мы увидим величественную Кирху Нойхаузен, возведенную в XIV веке. Необработанные валуны, из которых она построена, очень точно передают атмосферу Средневековья и веяния готической архитектуры.
  • Посещение поселка Ушаково (бывшего Хайлигенвальде). Здесь нас ждёт чудом сохранившаяся практически в первозданном виде кирха Хайлигенвальде XIV века постройки. Первое упоминание кирхи датируется 1344 годом.
  • Посетим поселок Родники (бывший Пройсиш Арнау). Сюда мы направляемся, чтобы посетить уникальное место — монастырь Св. Екатерины, который расположился в одном из древнейших храмовых зданий Калининградской области. Кирха Святой Катарины была заложена в далёком 1320 году.
  • Вернемся в Калининград и посетим Понартскую кирху, одну из самых красивых в Калининграде. Это аккуратное неоготическое ассиметричное здание 1897 года постройки.
  • Заключительная точка нашего маршрута — Кирха креста (бывшая Кройцкирха) — показательный образец лютеранского зодчества 1930 года. Это сооружение не похоже ни на одну другую церковь Калининграда.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • По пути можем заехать в кафе или музей. Оплата согласно тарифам заведения
Место начала и завершения
г Калининград, пр-кт Победы, д 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 10:00 до 20:00

Александр М.
Александр М.
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