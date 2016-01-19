Ежедневно с 10:00 до 20:00

Представляем Вашему вниманию увлекательную экскурсию по святым местам Калининградской области.



К счастью, до настоящего времени удалось сохранить немало величественных кирх и строений, сохранивших в себе дух истории и уникальную атмосферу, которую не найти больше ни в одной точке нашей огромной страны.