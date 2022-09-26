Колесо истории: по секретным местам Калининграда на «железных конях»

Раскрыть тайны прошлого, катаясь по городу и области на велосипедах и электросамокатах

Как совместить приятное с интересным? У нас есть ответ! Мы прокатимся по забытым прусским шоссе и лесным грунтовым дорогам, вдоль старинного канала и Куршского залива. Проедем по «маленькой Швейцарии» и по озёрам рыцарских времён. Вы узнаете увлекательные факты минувших дней и услышите о хитросплетениях судеб. Мы покажем такие места, о которых не слыхали даже местные.

А ещё мы поплаваем на байдарках, любуясь пейзажами, и скажем солнышку «Спокойной ночи» на самом красивом пляже России. Вперёд — к новым открытиям!
Колесо истории: по секретным местам Калининграда на «железных конях»
Колесо истории: по секретным местам Калининграда на «железных конях»
Колесо истории: по секретным местам Калининграда на «железных конях»
Колесо истории: по секретным местам Калининграда на «железных конях»
Колесо истории: по секретным местам Калининграда на «железных конях»
Колесо истории: по секретным местам Калининграда на «железных конях»
Колесо истории: по секретным местам Калининграда на «железных конях»
Ближайшие даты:
7
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, в любое время до 14:00
Завершение: Калининград, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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