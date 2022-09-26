Как совместить приятное с интересным? У нас есть ответ! Мы прокатимся по забытым прусским шоссе и лесным грунтовым дорогам, вдоль старинного канала и Куршского залива. Проедем по «маленькой Швейцарии» и по озёрам рыцарских времён. Вы узнаете увлекательные факты минувших дней и услышите о хитросплетениях судеб. Мы покажем такие места, о которых не слыхали даже местные.



А ещё мы поплаваем на байдарках, любуясь пейзажами, и скажем солнышку «Спокойной ночи» на самом красивом пляже России. Вперёд — к новым открытиям!