Об экскурсии
У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть. Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами. Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям. Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.
В путешествие вы отправитесь в компании не гида, но знающего проводника-энтузиаста. Я или другой сопровождающий ответим на ваши вопросы, сориентируем по локациям на косе и скорректируем маршрут, исходя из ваших пожеланий, погоды и пробок.
Наш маршрут
Танцующий лес, сосны которого закручиваются в причудливые спирали.
Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море.
Уютный поселок Лесной, где вы поищете янтарь.
Секретное место — новый эко-маршрут, который пока еще не открыт для большинства посетителей. Здесь вы насладитесь видами с высоты птичьего полета, осмотрите бункер Рауль и встретите рыцаря Тевтонского ордена.
Королевский бор. Проходя по эко-маршруту, вы увидите многовековые хвойные деревья, в том числе нетипичные для этих мест туи гигантские. А еще вас ждет комплимент от нашей команды — кружка горячего чая с небольшим лакомством.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 8 человек. Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите, пожалуйста, нам об этом, мы подготовим детские кресла, либо бустер.
- Микроавтобус выезжает из Калининграда, но также мы можем забрать вас на точке сбора в Зеленоградске (ориентир ул. Окружная).
- В поездке с вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды.
- QR-код или ПЦР-тесты для посещения данной экскурсии не требуются.