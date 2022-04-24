Комфортная поездка на Куршскую косу

У Калининградской области есть минус - неразвитая транспортная сеть

Мини-группа
У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть.

Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами.

Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям.

Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу

Что вас ожидает 🤩

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Вид на Куршский залив и Балтийское море
  • Поселок Лесной
  • Новый эко-маршрут
  • Королевский бор

Об экскурсии

У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть. Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами. Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям. Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.
В путешествие вы отправитесь в компании не гида, но знающего проводника-энтузиаста. Я или другой сопровождающий ответим на ваши вопросы, сориентируем по локациям на косе и скорректируем маршрут, исходя из ваших пожеланий, погоды и пробок.
Наш маршрут
Танцующий лес, сосны которого закручиваются в причудливые спирали.
Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море.
Уютный поселок Лесной, где вы поищете янтарь.
Секретное место — новый эко-маршрут, который пока еще не открыт для большинства посетителей. Здесь вы насладитесь видами с высоты птичьего полета, осмотрите бункер Рауль и встретите рыцаря Тевтонского ордена.
Королевский бор. Проходя по эко-маршруту, вы увидите многовековые хвойные деревья, в том числе нетипичные для этих мест туи гигантские. А еще вас ждет комплимент от нашей команды — кружка горячего чая с небольшим лакомством.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 8 человек. Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите, пожалуйста, нам об этом, мы подготовим детские кресла, либо бустер.
  • Микроавтобус выезжает из Калининграда, но также мы можем забрать вас на точке сбора в Зеленоградске (ориентир ул. Окружная).
  • В поездке с вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды.
  • QR-код или ПЦР-тесты для посещения данной экскурсии не требуются.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид-сопровождающий
Что не входит
  • Оплата эко-сбора (300 руб. /чел., кроме пенсионеров и школьников, при предъявлении подтверждающих документов)
  • Обед
Место начала и завершения?
Улица Литовский Вал, 2А, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: по определенным дня
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 8 человек. Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите, пожалуйста, нам об этом, мы подготовим детские кресла, либо бустер.
  • Микроавтобус выезжает из Калининграда, но также мы можем забрать вас на точке сбора в Зеленоградске (ориентир ул. Окружная).
  • В поездке с вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды.
  • QR-код или ПЦР-тесты для посещения данной экскурсии не требуются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по определенным дня

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