Об экскурсии

У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть. Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами. Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям. Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.

В путешествие вы отправитесь в компании не гида, но знающего проводника-энтузиаста. Я или другой сопровождающий ответим на ваши вопросы, сориентируем по локациям на косе и скорректируем маршрут, исходя из ваших пожеланий, погоды и пробок.

Наш маршрут

Танцующий лес, сосны которого закручиваются в причудливые спирали.

Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море.

Уютный поселок Лесной, где вы поищете янтарь.

Секретное место — новый эко-маршрут, который пока еще не открыт для большинства посетителей. Здесь вы насладитесь видами с высоты птичьего полета, осмотрите бункер Рауль и встретите рыцаря Тевтонского ордена.

Королевский бор. Проходя по эко-маршруту, вы увидите многовековые хвойные деревья, в том числе нетипичные для этих мест туи гигантские. А еще вас ждет комплимент от нашей команды — кружка горячего чая с небольшим лакомством.

Организационные детали