Замок Шааакен и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска
Групповая экскурсия в Калининграде

Из Зеленоградска в замок Шаакен: групповая экскурсия на автобусе с дегустацией

Поездка в замок Шаакен на производство сыра и шоколада с дегустацией.
Замок Шааакен и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска
Замок Шааакен и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска
Замок Шааакен и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска
Ближайшие даты:
6
апр
9
апр
13
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16
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27
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 500 ₽
Детский2 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакендорф
  • Замок Нессельбек

Описание

Что Вас ждёт, описание маршрута: замок Шаакен — сыроварня Шаакендорф и фотопауза в замке Нессельбек. Поездка в замок Шаакен на производство сыра и шоколада с дегустацией. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

по вторникам в 11:00, по субботам в 11:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакендорф
  • Замок Нессельбек
Что входит
  • "Транспортное обслуживание"
  • "Экскурсионное обслуживание"
  • "Входные билеты по программе."
Что не входит
  • "Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)"
Место начала и завершения?
ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 11:00, по субботам в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта
  • На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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