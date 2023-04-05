Криминальный Калининград

Авторская экскурсия, посвящённая преступной культуре Янтарного края

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Ответы на вопросы
Калининград — город, необычный во всём.

Даже криминалитет у него особенный! Преступный мир и его ритуалы составляют целый пласт местной субкультуры, незаметно вплетённый в повседневную жизнь.

Мы попробуем приоткрыть над ним завесу таинственности, пролить свет истины и разобраться в тонкостях. Вас ждут лихие герои и их истории, нарратив и фольклор, традиции и понятия.
Криминальный Калининград
Криминальный Калининград
Криминальный Калининград
Криминальный Калининград
Криминальный Калининград
Криминальный Калининград
Криминальный Калининград
Ближайшие даты:
9
апр
19
апр
26
апр
3
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17
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24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Другой Калининград

Вы прикоснётесь к параллельной жизни Янтарного края, познакомитесь с калининградским криминалом и его знаковыми местами. А именно:

  • Оцените единственный в мире памятник тюремной переписке
  • Посетите места убийств воротил 90-х годов
  • Узнаете, что такое «дороги», кто такой «пупкарь» и почему не стоит «рамсить» с кладбищенской мафией
  • Погрузитесь в старинные прусские криминальные истории
  • Посмотрите на «Быков» — один из самых значимых объектов субкультуры Калининграда

Приходите, будет интересно!

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым путешественникам, которые интересуются уличной культурой или хотят узнать Калининград с необычной стороны.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив Северного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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