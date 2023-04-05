Калининград — город, необычный во всём. Даже криминалитет у него особенный! Преступный мир и его ритуалы составляют целый пласт местной субкультуры, незаметно вплетённый в повседневную жизнь. Мы попробуем приоткрыть над ним завесу таинственности, пролить свет истины и разобраться в тонкостях. Вас ждут лихие герои и их истории, нарратив и фольклор, традиции и понятия.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Другой Калининград

Вы прикоснётесь к параллельной жизни Янтарного края, познакомитесь с калининградским криминалом и его знаковыми местами. А именно:

Оцените единственный в мире памятник тюремной переписке

Посетите места убийств воротил 90-х годов

Узнаете, что такое «дороги», кто такой «пупкарь» и почему не стоит «рамсить» с кладбищенской мафией

Погрузитесь в старинные прусские криминальные истории

Посмотрите на «Быков» — один из самых значимых объектов субкультуры Калининграда

Приходите, будет интересно!

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым путешественникам, которые интересуются уличной культурой или хотят узнать Калининград с необычной стороны.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.