Авторская экскурсия, посвящённая преступной культуре Янтарного края
Калининград — город, необычный во всём.
Даже криминалитет у него особенный! Преступный мир и его ритуалы составляют целый пласт местной субкультуры, незаметно вплетённый в повседневную жизнь.
Мы попробуем приоткрыть над ним завесу таинственности, пролить свет истины и разобраться в тонкостях. Вас ждут лихие герои и их истории, нарратив и фольклор, традиции и понятия.
Даже криминалитет у него особенный! Преступный мир и его ритуалы составляют целый пласт местной субкультуры, незаметно вплетённый в повседневную жизнь.
Мы попробуем приоткрыть над ним завесу таинственности, пролить свет истины и разобраться в тонкостях. Вас ждут лихие герои и их истории, нарратив и фольклор, традиции и понятия.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Другой Калининград
Вы прикоснётесь к параллельной жизни Янтарного края, познакомитесь с калининградским криминалом и его знаковыми местами. А именно:
- Оцените единственный в мире памятник тюремной переписке
- Посетите места убийств воротил 90-х годов
- Узнаете, что такое «дороги», кто такой «пупкарь» и почему не стоит «рамсить» с кладбищенской мафией
- Погрузитесь в старинные прусские криминальные истории
- Посмотрите на «Быков» — один из самых значимых объектов субкультуры Калининграда
Приходите, будет интересно!
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым путешественникам, которые интересуются уличной культурой или хотят узнать Калининград с необычной стороны.
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- напротив Северного вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Калининграде
Меня зовут Евгений, я коренной калининградец. Всю жизнь увлечëн родным краем. С радостью и гордостью знакомлю гостей региона с его многогранной и увлекательной историей. Имеющийся уровень знаний и полученные аккредитации позволяют проводить экскурсии на любые темы и на любых объектах: от эко-туров до узконаправленных культурологических путешествий.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании