Что вас ожидает

Как Куршская коса разделена между двумя государствами, так и наше путешествие будет состоять из двух частей.

Россия

Тайна Танцующего леса

Попав на косу, вы почти сразу погрузитесь в мистическую атмосферу языческого бала, где в роли танцоров выступают деревья. В этом сосновом бору рядом с прямыми соснами растут деревья, изогнутые кольцами или зигзагами. Это природная аномалия, научно обоснованное явление или древнее волшебство, в которое вам придется поверить?

Высота Эфа — одна из крупнейших дюн Европы

Здесь мы поднимемся на смотровые площадки, чтобы полюбоваться гармоничной панорамой бескрайнего моря, белых песков и зеленого леса, где среди деревьев затерялись черепичные крыши рыбацких домов. Если мы встретимся в период с апреля по октябрь, то также заедем на биологическую станцию «Фрингилла», где вы познакомитесь с орнитологами и понаблюдаете за кольцеванием птиц.

Литва

Прогулка по дюне Парнидис

После пересечения границы вы уже на первой остановке почувствуете разницу двух частей косы: здесь есть места, где можно ходить по дюнам! Мы прогуляемся дорогой Жана-Поля Сартра и попробуем повторить позу, ставшую визитной карточкой философа. Местная Долина смерти поделится лишь частью своей тайны, зато с дюны откроются прекрасные виды поселка Нида, куда мы отправимся следом.

Очарование тихой Ниды

Этот небольшой европейский поселок известен рыбацкими домиками и атрибутами рыбаков прошлого, которые сохранились до наших дней. Вы погуляете по ухоженным улочкам, наслаждаясь хвойно-морским воздухом. Узнаете, почему у каждого рыбака был свой флюгер на мачте, а лодки были плоскодонными, и за что Ниду полюбили Томас Манн и художники-экспрессионисты.

Литва в тарелке

Конечно, путешествие в другую страну не обойдется без ее вкусных специалитетов. В ресторанчике Ниды вы попробуете знаменитые цепеллины и рыбные деликатесы.

Юодкранте — гора ведьм

В завершение вы вновь окажетесь в мистическом месте, которое притягивает нечистую силу, магов и колдунов. Герои древнего эпоса оживут благодаря работам литовских скульпторов. А еще в поселке Юодкранте вас ждут элитные виллы, песчаные скульптуры у залива, крупнейшая колония бакланов в Европе и тайна янтарного клада.