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Проехать от Танцующего леса до Неринги и открыть все тайны уникальной полоски суши

Юрий и Алёна
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Юрий и Алёна – ваш гид
В этом путешествии традиционные и любимые маршруты российской половины полуострова дополнят красоты Литвы.

Вы пройдете по белым дюнам, насладитесь морскими пейзажами и сосновым воздухом, увидите птиц, подниметесь на таинственную гору ведьм, погуляете по улочкам Ниды с рыбацкими домиками и оцените литовскую кухню.
11000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в Калининграде
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва

Что вас ожидает

Как Куршская коса разделена между двумя государствами, так и наше путешествие будет состоять из двух частей.

Россия

Тайна Танцующего леса
Попав на косу, вы почти сразу погрузитесь в мистическую атмосферу языческого бала, где в роли танцоров выступают деревья. В этом сосновом бору рядом с прямыми соснами растут деревья, изогнутые кольцами или зигзагами. Это природная аномалия, научно обоснованное явление или древнее волшебство, в которое вам придется поверить?

Высота Эфа — одна из крупнейших дюн Европы
Здесь мы поднимемся на смотровые площадки, чтобы полюбоваться гармоничной панорамой бескрайнего моря, белых песков и зеленого леса, где среди деревьев затерялись черепичные крыши рыбацких домов. Если мы встретимся в период с апреля по октябрь, то также заедем на биологическую станцию «Фрингилла», где вы познакомитесь с орнитологами и понаблюдаете за кольцеванием птиц.

Литва

Прогулка по дюне Парнидис
После пересечения границы вы уже на первой остановке почувствуете разницу двух частей косы: здесь есть места, где можно ходить по дюнам! Мы прогуляемся дорогой Жана-Поля Сартра и попробуем повторить позу, ставшую визитной карточкой философа. Местная Долина смерти поделится лишь частью своей тайны, зато с дюны откроются прекрасные виды поселка Нида, куда мы отправимся следом.

Очарование тихой Ниды
Этот небольшой европейский поселок известен рыбацкими домиками и атрибутами рыбаков прошлого, которые сохранились до наших дней. Вы погуляете по ухоженным улочкам, наслаждаясь хвойно-морским воздухом. Узнаете, почему у каждого рыбака был свой флюгер на мачте, а лодки были плоскодонными, и за что Ниду полюбили Томас Манн и художники-экспрессионисты.

Литва в тарелке
Конечно, путешествие в другую страну не обойдется без ее вкусных специалитетов. В ресторанчике Ниды вы попробуете знаменитые цепеллины и рыбные деликатесы.

Юодкранте — гора ведьм
В завершение вы вновь окажетесь в мистическом месте, которое притягивает нечистую силу, магов и колдунов. Герои древнего эпоса оживут благодаря работам литовских скульпторов. А еще в поселке Юодкранте вас ждут элитные виллы, песчаные скульптуры у залива, крупнейшая колония бакланов в Европе и тайна янтарного клада.

Организационные детали

  • У каждого участника должен быть загранпаспорт с открытой шенгенской визой. Это очень важно, так как мы будем пересекать границу РФ с Литвой.
  • Путешествие проходит на автомобиле, начинается и заканчивается в Калининграде. По договоренности возможен трансфер в другой город.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: экологические сборы обеих стран
  • Дополнительные расходы: посещение станции «Фрингилла» (150 руб. с человека, работает с апреля по октябрь) и обед
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва
Куршская коса без границ: Россия — Литва

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Калининграде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий и Алёна
Юрий и Алёна
Семья профессиональных гидов, стоявших у истоков индивидуального туризма в Калининградской области. Авторы оригинальных маршрутов, туристических карт и путеводителей. Будем рады показать самое лучшее, увлечь вас историей, легендами и достопримечательностями нашего края, а также за один день откроем для вас Литву и Польшу: средневековые замки, курортные места и старинные европейские города. Наши автомобили Kia Soul 2017 г. и Volkswagen Caravelle 2015 г. сделают ваш отдых наиболее комфортным.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 декабря 2019
Все очень понравилось! Сама экскурсия просто замечательная!

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