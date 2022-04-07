Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек

Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек

Что вас ожидает 🤩

  • 1. Замок Нессельбек
  • 2. Зеленоградск
  • 3. Королевский бор
  • 4. Музейный комплекс
  • 5. Высота Мюллера
  • 6. Танцующий лес
  • 7. Высота Эфа
  • 8. Дикий пляж
Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области. На высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет время для самостоятельной прогулки, отдыха и фотографий.
Замок Нессельбек – не аутентичная, но очень колоритная постройка, на фоне которой получаются интересные фотографии.
Зеленоградск – один из красивейших курортных городков побережья с довоенной архитектурой, чудесным променадом и современным «культом кошек».
История Куршской косы. Вы узнаете об истории возникновения природного объекта, появлении здесь римлян, викингов, образовании племен балтов, познакомитесь с жизнью и бытом людей, населявших эти края.
Прогулка по местам, где никогда не вырубали деревьев. Гуляя по Королевскому бору, который испокон веков был излюбленным местом королевской охоты, вы увидите редкие экземпляры гигантских туй, вдохнете насыщенный запах соснового леса, насладитесь пением птиц и услышите древние легенды этих мест.
На Высоте Мюллера, с резкими склонами и огромными соснами у подножья, откуда откроется захватывающий дух вид на море, сосновые леса и озеро Чайка, я расскажу вам о том, как по легенде гном заставлял своими заклинаниями двигаться огромные песчаные массы, уничтожавшие поселки обуянных духом жадности людей. И о том, к чему привела вырубка, после развала Тевтонского рыцарского ордена, древнейших лесов, существовавших со времен древних пруссов.
Загадка «Танцующего леса». Вы увидите аномальное место, в котором растут сосны весьма необычной формы – изогнутые и закрученные в спирали. Вы узнаете об этом феномене, ставшим столь популярном в 21 веке, и версиях, его объясняющих (от самых фантастических до научных).
Со смотровой площадки Высота Эфа вас ждет чудесный панорамный вид на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское. Я расскажу вам древние прусские легенды, в том числе самую знаменитую о дочери рыбака Неринге и морском змее.
На местном рынке вы сможете купить янтарь, копченую рыбу и прочие сувениры. А в одном из местных кафе – попробовать классические куршские блюда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Музеи, кафе.
  • Экологический сбор-300 р
Место начала и завершения?
Шевченко 2
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

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