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Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк 🌳 — «Куршская коса», внесенной в список наследия ЮНЕСКО. Вы сможете понаблюдать за красотой песчаных дюн и моря 🌊 со смотровой площадки на дюне «Эфа», прогуляться 👣 по загадочному танцующему лесу 🌲 коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов.

Куршская Коса — один из самых известных и посещаемых туристических центров. Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц.

Экскурсионная программа:

10:00 — выезд;

11:30 — остановка на экологическом маршруте «танцующий лес»;

12:30 — остановка на экологическом маршруте «высота Эфа»;

13:30— свободное время для обеда, фото-пауз, выхода на берег моря (пляж не оборудованный, купание запрещено);

14:30 — выезд с Эфы;

16:00 — окончание.

Важная информация:

ОПЛАТА ТОЛЬКО В ОФИСЕ ФИРМЫ!