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Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря

4.6
898 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля.

Узкой полосой разделяет она Балтийское море 🌊 и Куршский залив.

Здесь удивительной красоты пейзажи, водная гладь до горизонта и редкие виды птиц.

На этой экскурсии 🧭 вы наконец отдохнете от городской суеты и насладитесь спокойствием природы.

Увидите знаменитый танцующий лес 🌳 и станцию кольцевания птиц.

И, наконец, сделаете прекрасные фотографии 📸 на берегу Балтийского моря.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря

Что вы увидите

  • смотровая площадка на дюне Эфа
  • открытая панорама на Балтийское море
  • Куршский залив
  • Танцующий лес
ОПЛАТА ТОЛЬКО В ОФИСЕ ФИРМЫ!
Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк 🌳 — «Куршская коса», внесенной в список наследия ЮНЕСКО. Вы сможете понаблюдать за красотой песчаных дюн и моря 🌊 со смотровой площадки на дюне «Эфа», прогуляться 👣 по загадочному танцующему лесу 🌲 коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов.
Куршская Коса — один из самых известных и посещаемых туристических центров. Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц.

Экскурсионная программа:

  • 10:00 — выезд;
  • 11:30 — остановка на экологическом маршруте «танцующий лес»;
  • 12:30 — остановка на экологическом маршруте «высота Эфа»;
  • 13:30— свободное время для обеда, фото-пауз, выхода на берег моря (пляж не оборудованный, купание запрещено);
  • 14:30 — выезд с Эфы;
  • 16:00 — окончание.

Важная информация:

    ОПЛАТА ТОЛЬКО В ОФИСЕ ФИРМЫ!
    • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления;
    • Погода может измениться, поэтому обязательно возьмите с собой зонт или дождевики.
    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    • входные билеты и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
    • не менее 2х остановок по маршруту
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
    Место завершения
    🏁 ул. Октябрьская 57
    Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
    Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
    Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
    Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Юнона
    Юнона
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    898 отзывов оставили туристы

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