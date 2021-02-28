Куршская коса
Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она Балтийское море и Куршский залив. Здесь удивительной красоты пейзажи, водная гладь до горизонта и редкие виды птиц. На этой экскурсии вы наконец отдохнете от городской суеты и насладитесь спокойствием природы. Увидите знаменитый танцующий лес и станцию кольцевания птиц. И, наконец, сделаете прекрасные фотографии на берегу Балтийского моря.
Ближайшие даты:
3
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
- Королевский бор
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по национальному парку «Куршская коса». Посетите орнитологическую станцию «Фрингилла» и познакомитесь с процессом кольцевания птиц. Пройдетесь по эко-маршруту «Танцующий лес», где растут сосны с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце, – трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». Полюбуетесь красотой песчаных дюн и Куршского залива со смотровых площадок эко-маршрута «Высота Эфа». По желанию сможете прогуляться к морю в свободное время.
Понедельник и вторник в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
- Не менее 2х остановок по маршруту
- Что не входит
- Питание не включено (предоставляется свободное время на "Высоте Эфа")
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник и вторник в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 19 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Важная информация
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- А остальные деньги — в офисе туроператора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 889 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
28 фев 2021
Ф
Фролова
22 ноя 2020
Л
Лилия
19 ноя 2020
А
Анастасия
10 ноя 2020
С
Станислав
9 ноя 2020
Интересная экскурсия!
М
Марина
9 ноя 2020
N
Namenlos
6 ноя 2020
С
Софья
5 ноя 2020
К
Ксения
4 ноя 2020
Очень понравилась экскурсия, и особенно экскурсовод Анатолий! Рассказывал в основном в автобусе, так что была возможность погулять и пофотографировать на месте. Много историй, легенд, юмора - удовольствие получили даже те, кто обычно хнычет и устает 😀 На маршруте красиво, мы погуляли на море, поднялись на дюну Эфа, откуда открывается потрясающий вид, посетили Танцующий лес. Отдельное спасибо Анатолию за объяснения, что не стоит делать - трогать и залезать на деревья, сходить с деревянных дорожек - теперь мы и в будущем будем осторожны с уникальной природой.
A
Aleksandr
2 ноя 2020
Ярко, познавательно, захватывающе. Экскурсовод Ирина -Вам респект!!!!
Е
Евгения
1 ноя 2020
Отличная экскурсия! Гид Анатолий прям заряжает! Очень интересно с юмором рассказывает. Хорошая организация. Все очень понравилось.
E
Elena
30 окт 2020
Супер
Н
Наталья
29 окт 2020
Красиво
O
Olgalove
28 окт 2020
Очень довольны. . Очень много и интересного узнали и увидели. . Замечательные места. Спасибо.
Т
Титова
25 окт 2020
Ещё 874 отзыва
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