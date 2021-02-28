Очень понравилась экскурсия, и особенно экскурсовод Анатолий! Рассказывал в основном в автобусе, так что была возможность погулять и пофотографировать на месте. Много историй, легенд, юмора - удовольствие получили даже те, кто обычно хнычет и устает 😀 На маршруте красиво, мы погуляли на море, поднялись на дюну Эфа, откуда открывается потрясающий вид, посетили Танцующий лес. Отдельное спасибо Анатолию за объяснения, что не стоит делать - трогать и залезать на деревья, сходить с деревянных дорожек - теперь мы и в будущем будем осторожны с уникальной природой.