г. Зеленоградск: пешеходная прогулка, водонапорная башня, променад, бювет королевы Луизы.
Куршская коса: экологические маршруты "Танцующий лес" и "Высота эфа", полевой стационар орнитологической станции или маршрут "Высота Мюллера"
Встреча с удивительным и хрупким миром песчаной косы, шириной от 400м до 4 км между Балтийским морем и Куршским заливом. Сосновые леса, белоснежные песчаные пляжи и уединение—вот что ждёт туристов во время экскурсии 🧭.
Зеленоградск - город-курорт, где особое место занимают коты. Пешеходная улица, широкий променад и смотровая площадка на водонапорной башне - изюминки этого города.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
транспорт(гид за рулём автомобиля)
Что не входит
Дополнительно оплачивается:
экологический сбор в нац. парк: 300руб/чел (дети и пенсионеры бесплатно)
билеты на орнитологическую станцию 200руб/чел(апрель-октябрь)
обед
Начало и место завершения
🚩 пл. Победы, 1
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.