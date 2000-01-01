Встреча с удивительным и хрупким миром песчаной косы, шириной от 400м до 4 км между Балтийским морем и Куршским заливом. Сосновые леса, белоснежные песчаные пляжи и уединение—вот что ждёт туристов во время экскурсии 🧭.

Зеленоградск - город-курорт, где особое место занимают коты. Пешеходная улица, широкий променад и смотровая площадка на водонапорной башне - изюминки этого города.