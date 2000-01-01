Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность

Галина Ф.
Галина Ф. – Гид из Калининграда
Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность

Что вы увидите

  • г. Зеленоградск: пешеходная прогулка, водонапорная башня, променад, бювет королевы Луизы.
  • Куршская коса: экологические маршруты "Танцующий лес" и "Высота эфа", полевой стационар орнитологической станции или маршрут "Высота Мюллера"
Встреча с удивительным и хрупким миром песчаной косы, шириной от 400м до 4 км между Балтийским морем и Куршским заливом. Сосновые леса, белоснежные песчаные пляжи и уединение—вот что ждёт туристов во время экскурсии 🧭.
Зеленоградск - город-курорт, где особое место занимают коты. Пешеходная улица, широкий променад и смотровая площадка на водонапорной башне - изюминки этого города.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • транспорт(гид за рулём автомобиля)
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается:
  • экологический сбор в нац. парк: 300руб/чел (дети и пенсионеры бесплатно)
  • билеты на орнитологическую станцию 200руб/чел(апрель-октябрь)
  • обед
Начало и место завершения
🚩 пл. Победы, 1
Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина Ф.
Галина Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Галина Ф. проводит ещё 1 экскурсию

Добро пожаловать в Калининград!
4 500
3 часа
Добро пожаловать в Калининград!

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Калининград: самый смак за 3 часа
скидка10%
888
800
3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
163 отзыва
Объехать топовые места города, раскрыть его историю, понять современность и сделать лучшие снимки
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
289 отзывов
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау
Калининград на одном дыхании
скидка25%
840
630
3.5 часа
Калининград на одном дыхании
62 отзыва
Главные достопримечательности и нескучные факты о городе на обзорной экскурсии
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
скидка15%
От
3990
3 392
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
31 отзыв
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Фотопрогулка в сердце Калининграда
4 000
1.5 часа
Фотопрогулка в сердце Калининграда
66 отзывов
Рассмотреть фотогеничные уголки города и запечатлеть себя на профессиональных снимках
Самое-самое на Куршской косе
6 500
8 часов
Самое-самое на Куршской косе
37 отзывов
Посетить «визитную карточку» Калининградской области в компании профессионального географа