Куршская коса: Легенды моря

Путешествие в национальный парк: экскурсия на Куршскую косу из Калининграда

Описание
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Ответы на вопросы
Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Куршская коса: Легенды моря
Куршская коса: Легенды моря
Куршская коса: Легенды моря
Куршская коса: Легенды моря
Куршская коса: Легенды моря
Куршская коса: Легенды моря
Ближайшие даты:
25
авг
26
авг
28
авг
29
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско. Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова.

Ежедневно в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экологический сбор
  • Сопровождение гида
  • Транспортное обсуживание
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Рыбная Деревня, Октябрьская 4
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Куршская Коса
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Выездные
Танцующий лес
Высота Эфа
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