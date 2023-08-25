Путешествие в национальный парк: экскурсия на Куршскую косу из Калининграда
Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Танцующий лес
- Высота Эфа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско. Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова.
Ежедневно в 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экологический сбор
- Сопровождение гида
- Транспортное обсуживание
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Рыбная Деревня, Октябрьская 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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