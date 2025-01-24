Вторник, суббота в 10:00

Куршская коса: море, дюны и сытный обед

Куршская коса

В группе
до 18 чел.
Куршская коса: море, дюны и сытный обед
Куршская коса: море, дюны и сытный обед
Куршская коса: море, дюны и сытный обед
Куршская коса: море, дюны и сытный обед
Куршская коса: море, дюны и сытный обед
Куршская коса: море, дюны и сытный обед
Куршская коса: море, дюны и сытный обед
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Куршская коса – место must see в Калининградской области, обязательно к посещению. Во время экскурсии в группе до 18 человек вы надышитесь необычайно чистым воздухом и насладитесь видами моря и дюн. Кстати, эти дюны входят в топ самых высоких в Европе и их часто выбирают киношники в качестве декораций. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц. Возможно, вам даже удастся угостить местных лис-попрошаек чем-нибудь вкусненьким.
Во время экскурсии расскажем, как образовалась Куршская коса и что угрожало ее существованию. Вы узнаете, кто такие курши, что здесь делали викинги и на каком уникальном языке говорили местные жители.
По деревянным ступеням лесной экотропы мы поднимемся на высоту Эфа. Здесь самый лучший вид на дюны, Куршский залив и Балтийское море. Мы расскажем, как дюны уничтожали близлежащие поселки и что делают сотрудники парка для укрепления песков.
В свободное время вы сможете прогуляться к морю, которое прекрасно в любую погоду. Согрейтесь чаем и сделайте фото на память. Здесь же можно приобрести сувениры и копчёную рыбку, например, угря — «короля» Куршского залива.
После такой прогулки на свежем воздухе нас ждет комплексный обед из 3-х блюд в кафе (он уже включен в стоимость экскурсии).
Далее отправимся покорять высоту Мюллера - самую высокую точку дюны Брухберг. Здесь нам откроется великолепная панорама Балтийского моря и Куршского залива и озера Чайка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек
  • Услуги экскурсовода
  • Экологические сборы на Куршской косе
  • Комплексный обед из 3-х блюд
Что не входит
  • Нет обязательных дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка у Дома Советов
Завершение: остановка "Гостиница Калининград"
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Начало экскурсии на площади (парковке) у Дома Советов. Точное место встречи и контакты гида мы вышлем вам накануне экскурсии.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, суббота в 10:00

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