Вторник, суббота в 10:00

Куршская коса – место must see в Калининградской области, обязательно к посещению. Во время экскурсии в группе до 18 человек вы надышитесь необычайно чистым воздухом и насладитесь видами моря и дюн. Кстати, эти дюны входят в топ самых высоких в Европе и их часто выбирают киношники в качестве декораций. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц. Возможно, вам даже удастся угостить местных лис-попрошаек чем-нибудь вкусненьким.

Во время экскурсии расскажем, как образовалась Куршская коса и что угрожало ее существованию. Вы узнаете, кто такие курши, что здесь делали викинги и на каком уникальном языке говорили местные жители.

По деревянным ступеням лесной экотропы мы поднимемся на высоту Эфа. Здесь самый лучший вид на дюны, Куршский залив и Балтийское море. Мы расскажем, как дюны уничтожали близлежащие поселки и что делают сотрудники парка для укрепления песков.

В свободное время вы сможете прогуляться к морю, которое прекрасно в любую погоду. Согрейтесь чаем и сделайте фото на память. Здесь же можно приобрести сувениры и копчёную рыбку, например, угря — «короля» Куршского залива.

После такой прогулки на свежем воздухе нас ждет комплексный обед из 3-х блюд в кафе (он уже включен в стоимость экскурсии).

Далее отправимся покорять высоту Мюллера - самую высокую точку дюны Брухберг. Здесь нам откроется великолепная панорама Балтийского моря и Куршского залива и озера Чайка.