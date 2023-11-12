Куршская коса: Музей Визит-центр, Танцующий лес, Высота Эфа

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Мы приглашаем вас отправиться в путешествие по уникальному национальному парку нашей страны.

Куршская коса — песчаная полоса протяженностью около ста километров! Представьте, как многообразен этот кусочек диковинной природы? Здесь мы встретим необычный Танцующий лес, рассмотрим панораму Балтийского моря с высоты дюны Эфа и познакомимся с деятельностью местного музея.
Куршская коса: Музей Визит-центр, Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса: Музей Визит-центр, Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса: Музей Визит-центр, Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса: Музей Визит-центр, Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса: Музей Визит-центр, Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса: Музей Визит-центр, Танцующий лес, Высота Эфа
Куршская коса: Музей Визит-центр, Танцующий лес, Высота Эфа
Ближайшие даты:
12
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13
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Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка на дюне Эфа
  • Открытая панорама на Балтийское море
  • Куршский залив
  • Танцующий лес
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Описание

Диковинная природа

Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей.

Что вас ожидает

Посетите визит-центр «Куршская коса», популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойный лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать»! Затем пройдите эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков.

Понедельник, воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение национального парка «Куршская коса»
  • Посещение музея «Визит-центр»
Что не входит
  • Питание не включено (предоставляется свободное время на высоте Эфа)
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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