Диковинная природа

Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей.

Что вас ожидает

Посетите визит-центр «Куршская коса», популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойный лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать»! Затем пройдите эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков.