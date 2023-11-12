Мы приглашаем вас отправиться в путешествие по уникальному национальному парку нашей страны.
Куршская коса — песчаная полоса протяженностью около ста километров! Представьте, как многообразен этот кусочек диковинной природы? Здесь мы встретим необычный Танцующий лес, рассмотрим панораму Балтийского моря с высоты дюны Эфа и познакомимся с деятельностью местного музея.
Куршская коса — песчаная полоса протяженностью около ста километров! Представьте, как многообразен этот кусочек диковинной природы? Здесь мы встретим необычный Танцующий лес, рассмотрим панораму Балтийского моря с высоты дюны Эфа и познакомимся с деятельностью местного музея.
Ближайшие даты:
12
ноя
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13
ноя
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19
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20
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26
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27
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даты
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Диковинная природа
Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей.
Что вас ожидает
Посетите визит-центр «Куршская коса», популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойный лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать»! Затем пройдите эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков.
Понедельник, воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение национального парка «Куршская коса»
- Посещение музея «Визит-центр»
- Что не входит
- Питание не включено (предоставляется свободное время на высоте Эфа)
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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