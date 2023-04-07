Полюбуйтесь объектом, получившим признание мирового сообщества и включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Насладитесь видом с песчаных дюн и почувствуйте спокойствие Куршской косы.
Загляните в сыроварню SCHAAKEN DORF и пройдитесь по уютным улочкам города на берегу Балтийского моря.
Загляните в сыроварню SCHAAKEN DORF и пройдитесь по уютным улочкам города на берегу Балтийского моря.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Куршская коса (Королевский бор, высота Эфа, высота Мюллера+озеро Чайка, высота озеро Лебедь, танцующий лес, п. Лесной, п. Рыбачий, п. Морское, батарея Рауль, дикие пляжи + пляж поющие пески)
- Зеленоградск (пешая прогулка)
- Сыроварня (дегустация)и конфетная фабрика ShaakenDorf
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Долгая дорога в дюнах.
- Романтическая экскурсия в сказку. Здесь Балтийское море и белые дюны, горные сосны и поющий песок, Танцующий лес, озеро Лебедь, Куршский залив и местные животные создали свой удивительный микромир. Долгая дорога в дюнах запомнится навсегда.
- Индивидуально без суеты и без толпы туристов вы окунетесь в атмосферу Куршской Косы. Экскурсия на Куршскую Косу из Калининграда, Зеленоградска, Светлогорска начинается и заканчивается у дверей вашего дома или отеля в этих городах.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
С понедельника по Воскресенье с 9.00 до 17.00(далее обговаривается)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Трансфер от гостиницы и обратно
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Экологический сбор
- Обед
- Место начала и завершения?
- Площадь победы 1, или в назначенном вами месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по Воскресенье с 9.00 до 17.00(далее обговаривается)Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Возможен трансфер из Аэропорта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Индивидуальные
На машине
Выездные
На весь день
Куршская Коса
Популярные места
Сыроварни
Похожие туры из Калининграда
Мини-группа
Павел
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Насладиться видами и звуками заповедных мест, погружаясь в их истории (группа до 8 человек)
на Ленинском проспекте
7 апр
13 апр
17 апр
19 апр
3 250₽ за человека
Мини-группа
Артем
По Куршской косе и Зеленоградску в мини-группе
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы на групповой экскурсии
в центре Калининграда
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
2 990₽ за человека
Мини-группа
Артем
В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
Совершить уютное путешествие к морю, погулять по курорту и посетить средневековый замок с сыроварней
в центре Калининграда
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
2 990₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании