Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф

Насыщенная экскурсия в размеренном темпе позволит вам насладиться красотами Куршской косы

Индивидуальная
Насыщенная экскурсия в размеренном темпе позволит вам насладиться красотами Куршской косы и прочувствовать уникальность её флоры и фауны, приобщиться к быту средневековых рыцарей в замке XIV века, прогуляться по улочкам королевского курорта и оценить эстетику особняков кёнигсбергских купцов.
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф

Что вас ожидает 🤩

  • Дюны Куршской косы
  • Танцующий лес
  • Высота Мюллера
  • Зеленоградск и его лучшие достопримечательности
  • Замок Шаакен
  • Виллы района Марауненхоф

Об экскурсии

Насыщенная экскурсия в размеренном темпе позволит вам насладиться красотами Куршской косы и прочувствовать уникальность её флоры и фауны, приобщиться к быту средневековых рыцарей в замке XIV века, прогуляться по улочкам королевского курорта и оценить эстетику особняков кёнигсбергских купцов.
Начнём экскурсию из центра Калининграда и отправимся в самое знаковое место Куршской косы – на высоту Эфа, чтобы ощутить всё величие песчаных дюн и насладиться красотой пейзажей
Далее мы отправимся изучать причудливые формы и цвета Танцующего леса и его пьяного собрата.
Сделав лучшие фото на самом красивом «инстаграмном» пляже Калининградской области и подкрепившись, мы отправимся гулять по королевскому курорту Кранцу. Вы узнаете, чем это место привлекало знать и аристократию Германской и Российской империи, его историю и изюминки современной жизни города.
Мы посетим Настоящий замок XIV века, в котором не только жили рыцари, но и дважды останавливался император Пётр I. Вы узнаете о том, каким был быт, обычаи и традиции обитателей замка.
Возвращаясь в Калининград, мы осмотрим элитный район Кёнигсберга Марауненхоф, который не был повреждён войной и там сохранилось множество элитных вилл и брусчатых дорог. Вы насладитесь эстетикой элитной архитектуры 1900-х годов, узнаете историю этого района и о том, какие знаменитости там проживают.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Эко сбор при въезде на Куршскую косу (300 руб. /чел.)
  • Билет в замок (300 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Площадь Победы, 10, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:00 или 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Если вы хотите начать экскурсию от вашего отеля
  • Но проживаете на окраине Калининграда
  • Или в пригородах
  • То стоимость может меняться (уточняйте в переписке)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00 или 10:00

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