Куршский вояж: большое путешествие с отдыхом, музеем и орнитологами

Куршский вояж в мини-группе! Вас ждет путь от Заркау до Пилькоппена

Индивидуальная
Куршский вояж в мини-группе! Вас ждет путь от Заркау до Пилькоппена.

музей Куршской косы и орнитологическая станция.

Сможете посетить жемчужину Балтийского моря, увидеть заповедную красоту, отдохнуть на безлюдном пляже и познакомиться с орнитологами.
Куршский вояж: большое путешествие с отдыхом, музеем и орнитологами
Куршский вояж: большое путешествие с отдыхом, музеем и орнитологами
Куршский вояж: большое путешествие с отдыхом, музеем и орнитологами
Куршский вояж: большое путешествие с отдыхом, музеем и орнитологами
Куршский вояж: большое путешествие с отдыхом, музеем и орнитологами
Куршский вояж: большое путешествие с отдыхом, музеем и орнитологами
Куршский вояж: большое путешествие с отдыхом, музеем и орнитологами

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк «Куршская коса»
  • Дюна Ореховая
  • Балтийское море
  • Куршский залив
  • Песчаные дюны
  • Орнитологическая станция Фрингилла
  • Поселок Рыбачий
  • Немецкая кирха
  • Зеленоградск
  • Тортилин пруд
  • Сыроварня, расположенная у стен Рыцарского замка

Об экскурсии

Это большое путешествие, где мы познакомимся с хрупкой красотой самого маленького национального парка, узнаем историю этого удивительного места в музее, посетим места, где нет толп туристов — поднимемся на одну из самых высоких дюн Европы — дюну Ореховую, откуда открывается потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и блуждающие дюны.
Полюбуемся на прекрасное озеро, отдохнем на белоснежном пляже, послушав «поющие пески» и пообедаем в ресторане, увидим поселок Рыбачий и немецкую кирху. Вы сможете приобрести свежайшие балтийские рыбные деликатесы от местной коптильни. Во время работы орнитологической станции Фрингилла мы в сопровождении орнитолога осмотрим самые большие в мире птичьи ловушки и узнаем всё о кольцевании птиц.
А дальше мы отправимся в первый королевский курорт на Самбийском полуострове – в бывший Кранц. Нас ждёт пешеходная экскурсия по городу-курорту, я расскажу Вам о довоенной архитектуре, которая сохранилась на улочках курорта, прогуляемся по променаду и покормим птиц на Тортильином пруду.
Восточная Пруссия славилась не только своими курортами, но была и житницей для всей Германии. Здесь варили вкуснейшие сыры! По пути домой мы заедем на семейную сыроварню, расположенную у стен Рыцарского замка, где вы сможете по достоинству оценить современные технологии сыроварения и приобрести крафтовые выдержанные сыры высочайшего качества по цене производителя, а также шоколад ручной работы и запеченный марципан.
Если после окончания нашего большого путешествия Вам необходимо прибыть в аэропорт Храброво — это тоже возможно с нашей командой, и без каких-либо доплат.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экосбор национального парка (300 руб. /чел., пенсионеры по возрасту и дети до 18 лет – бесплатно)
  • Входные билеты в музей Куршской косы (200 руб. /чел.)
  • Орнитологическая станция (300 руб. /чел.)
  • Обед (500 руб.)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По запросу
Завершение: Ленинский проспект, 81, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: любой день
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

любой день

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