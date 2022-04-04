Об экскурсии

Это большое путешествие, где мы познакомимся с хрупкой красотой самого маленького национального парка, узнаем историю этого удивительного места в музее, посетим места, где нет толп туристов — поднимемся на одну из самых высоких дюн Европы — дюну Ореховую, откуда открывается потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и блуждающие дюны.

Полюбуемся на прекрасное озеро, отдохнем на белоснежном пляже, послушав «поющие пески» и пообедаем в ресторане, увидим поселок Рыбачий и немецкую кирху. Вы сможете приобрести свежайшие балтийские рыбные деликатесы от местной коптильни. Во время работы орнитологической станции Фрингилла мы в сопровождении орнитолога осмотрим самые большие в мире птичьи ловушки и узнаем всё о кольцевании птиц.

А дальше мы отправимся в первый королевский курорт на Самбийском полуострове – в бывший Кранц. Нас ждёт пешеходная экскурсия по городу-курорту, я расскажу Вам о довоенной архитектуре, которая сохранилась на улочках курорта, прогуляемся по променаду и покормим птиц на Тортильином пруду.

Восточная Пруссия славилась не только своими курортами, но была и житницей для всей Германии. Здесь варили вкуснейшие сыры! По пути домой мы заедем на семейную сыроварню, расположенную у стен Рыцарского замка, где вы сможете по достоинству оценить современные технологии сыроварения и приобрести крафтовые выдержанные сыры высочайшего качества по цене производителя, а также шоколад ручной работы и запеченный марципан.

Если после окончания нашего большого путешествия Вам необходимо прибыть в аэропорт Храброво — это тоже возможно с нашей командой, и без каких-либо доплат.