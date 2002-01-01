Юрий и Алёна проводит ещё 2 экскурсии

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Квест по Калининграду с хомлинами!

Отыскать доминанты города и не потеряться в его истории на интерактивной экскурсии для всей семьи

Юрий и Алёна
Юрий и Алёна – Гид из Калининграда
Дедушка Карл, бабушка Марта, внучок Витек, мечтатель Лео и другие гномы-домовые, по совместительству, янтарные мастера, «проведут» вас к самым важным символам и достопримечательностям города.

Вы посетите остров 🏝️ Канта, кварталы с немецкими виллами, познакомитесь со сооружениями прусских эпох и представите, как жил и развивался Кёнигсберг-Калининград.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🕵️Квест
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 800 ₽ за человека

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Квест по Калининграду с хомлинами!
Квест по Калининграду с хомлинами!

Что вас ожидает

Сказочные жители Калининграда
Бывший Кёнигсберг, знаменитый своими необычными памятниками архитектуры, совсем недавно приобрел новую достопримечательность: скульптурки маленьких человекоподобных существ — хомлинов, на поиски которых теперь приезжают из разных городов и стран. Вы узнаете, как гномы, напоминающие домовых и умеющие, по преданию, обрабатывать янтарь, обрели славу. И отыщете целые семейства забавных персонажей, разместившихся в самых разных уголках города.

Изучаем город 🏙️ с хомлинами
С их помощью вы выйдете к старинной башне, бирже и кафедральному собору, а еще попадете в современный Калининград и любимые места горожан. Хомлины не дадут вам заскучать, помогая найти верный путь и не потеряться в истории 📖 Кёнигсберга. А в конце экскурсии 🧭 вы даже побываете в мастерской хомлинов!

Организационные детали

Эта экскурсия ⛳ автомобильно-пешеходная. Но она также может быть проведена в формате пешей или велосипедной прогулки (в этом случае дополнительно оплачивается аренда велосипеда).

Начало и место завершения
🚩 в районе Рыбной деревни
Квест по Калининграду с хомлинами!
Квест по Калининграду с хомлинами!
Квест по Калининграду с хомлинами!
Квест по Калининграду с хомлинами!
Квест по Калининграду с хомлинами!
Квест по Калининграду с хомлинами!
Квест по Калининграду с хомлинами!
Квест по Калининграду с хомлинами!
Квест по Калининграду с хомлинами!

Квест проводится в среду в 10:00

  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юрий и Алёна
Юрий и Алёна
Семья профессиональных гидов, стоявших у истоков индивидуального туризма в Калининградской области. Авторы оригинальных маршрутов, туристических карт и путеводителей, владельцы агентства частных гидов. Будем рады показать самое лучшее, увлечь вас историей, легендами и достопримечательностями нашего края, а также за один день откроем для вас Литву и Польшу: средневековые замки, курортные места и старинные европейские города. Наша команда гидов имеет разные автомобили на выбор: легковые, кроссоверы, минивэны и микроавтобусы.
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