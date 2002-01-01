Юрий и Алёна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Сказочные жители Калининграда

Бывший Кёнигсберг, знаменитый своими необычными памятниками архитектуры, совсем недавно приобрел новую достопримечательность: скульптурки маленьких человекоподобных существ — хомлинов, на поиски которых теперь приезжают из разных городов и стран. Вы узнаете, как гномы, напоминающие домовых и умеющие, по преданию, обрабатывать янтарь, обрели славу. И отыщете целые семейства забавных персонажей, разместившихся в самых разных уголках города.

Изучаем город 🏙️ с хомлинами

С их помощью вы выйдете к старинной башне, бирже и кафедральному собору, а еще попадете в современный Калининград и любимые места горожан. Хомлины не дадут вам заскучать, помогая найти верный путь и не потеряться в истории 📖 Кёнигсберга. А в конце экскурсии 🧭 вы даже побываете в мастерской хомлинов!

Организационные детали

Эта экскурсия ⛳ автомобильно-пешеходная. Но она также может быть проведена в формате пешей или велосипедной прогулки (в этом случае дополнительно оплачивается аренда велосипеда).