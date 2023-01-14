Как построить город-сад «с чистого листа»? Чтобы разобраться в этом, перенесемся в старинный Кёнигсберг. Об этом городе я расскажу вам как член волонтерского движения «Хранители руин» и коренной кёнигсбержец. На прогулке по центру вы откроете немецкие инженерные особенности, научитесь различать архитектурные стили, «заглянете» под землю — и лучше узнаете современный Калининград.

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Описание

Что вас ожидает

Архитектура и инновации города К

Перед строителями и инженерами стояла непростая задача — создать город-сад на болотистом грунте, в месте с непростой сейсмологий. Я расскажу, как им это удалось — как мир увидел город, в котором мечтали жить лучшие люди Европы, а неприлично дорогие дома здесь раскупались как горячие пирожки.

Мы отыщем интересные здания, поговорим про готику и югендстиль, немецкие коммуникации и строительные решения. Экскурсия будет глубокой во всех смыслах: вы также услышите о «подземельях» Кёнигсберга, рассмотрите карты. Узнаете, как город функционировал до и после войны. Отдельной темой станет сохранение и разрушение наследия — обсудим в том числе концепции восстановления Королевского замка.

А что будет в маршруте?

Мы начнем прогулку в сердце Кёнигсберга — на Ганза плац, которая сейчас называется площадью Победы.

Пройдем через бывший район Южный Хуфен и поймем, что скрывается под брусчаткой.

Не пропустим здание, внушающее трепет жителям города даже сейчас. Почему же рядом с ним не задерживаются?

С точки зрения инженера рассмотрим торговые центры и углубимся в самую «киношную» улицу Калининграда.

Увидим кёнигсбергскую тюрьму и Дворец правосудия, рядом с которым вы откроете нетуристическую историю «Борющихся зубров».

Представим, как работал туристический бизнес во времена Восточной Пруссии, а также увидим, что осталось от Штайндаммских ворот и завода «Юнкерс».

На бывшей Кайзерштрассе я покажу вам пока не снесенный Дом Советов и фото Королевского дворца, который располагался на его месте — энтузиасты пытаются возродить его вопреки властям.

Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где вы услышите анекдоты о Канте и историю Альбрехта, последнего рыцаря Тевтонского ордена.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.