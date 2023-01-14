Перед строителями и инженерами стояла непростая задача — создать город-сад на болотистом грунте, в месте с непростой сейсмологий. Я расскажу, как им это удалось — как мир увидел город, в котором мечтали жить лучшие люди Европы, а неприлично дорогие дома здесь раскупались как горячие пирожки.
Мы отыщем интересные здания, поговорим про готику и югендстиль, немецкие коммуникации и строительные решения. Экскурсия будет глубокой во всех смыслах: вы также услышите о «подземельях» Кёнигсберга, рассмотрите карты. Узнаете, как город функционировал до и после войны. Отдельной темой станет сохранение и разрушение наследия — обсудим в том числе концепции восстановления Королевского замка.
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.