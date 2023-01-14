Кёнигсберг глазами археолога

Авторская экскурсия: понять, как устроен город мечты, и узнать о сохранении наследия

Как построить город-сад «с чистого листа»? Чтобы разобраться в этом, перенесемся в старинный Кёнигсберг.

Об этом городе я расскажу вам как член волонтерского движения «Хранители руин» и коренной кёнигсбержец.

На прогулке по центру вы откроете немецкие инженерные особенности, научитесь различать архитектурные стили, «заглянете» под землю — и лучше узнаете современный Калининград.
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
Кёнигсберг глазами археолога
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Описание

Что вас ожидает

Архитектура и инновации города К

Перед строителями и инженерами стояла непростая задача — создать город-сад на болотистом грунте, в месте с непростой сейсмологий. Я расскажу, как им это удалось — как мир увидел город, в котором мечтали жить лучшие люди Европы, а неприлично дорогие дома здесь раскупались как горячие пирожки.

Мы отыщем интересные здания, поговорим про готику и югендстиль, немецкие коммуникации и строительные решения. Экскурсия будет глубокой во всех смыслах: вы также услышите о «подземельях» Кёнигсберга, рассмотрите карты. Узнаете, как город функционировал до и после войны. Отдельной темой станет сохранение и разрушение наследия — обсудим в том числе концепции восстановления Королевского замка.

А что будет в маршруте?

  • Мы начнем прогулку в сердце Кёнигсберга — на Ганза плац, которая сейчас называется площадью Победы.
  • Пройдем через бывший район Южный Хуфен и поймем, что скрывается под брусчаткой.
  • Не пропустим здание, внушающее трепет жителям города даже сейчас. Почему же рядом с ним не задерживаются?
  • С точки зрения инженера рассмотрим торговые центры и углубимся в самую «киношную» улицу Калининграда.
  • Увидим кёнигсбергскую тюрьму и Дворец правосудия, рядом с которым вы откроете нетуристическую историю «Борющихся зубров».
  • Представим, как работал туристический бизнес во времена Восточной Пруссии, а также увидим, что осталось от Штайндаммских ворот и завода «Юнкерс».
  • На бывшей Кайзерштрассе я покажу вам пока не снесенный Дом Советов и фото Королевского дворца, который располагался на его месте — энтузиасты пытаются возродить его вопреки властям.
  • Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где вы услышите анекдоты о Канте и историю Альбрехта, последнего рыцаря Тевтонского ордена.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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