Мощёные улочки, каменные сооружения времён Тевтонского ордена и Германской империи, деликатесы по средневековым рецептам – за всем этим необязательно ехать в Европу. Я познакомлю вас с культурой, традициями и зодчеством Восточной Пруссии. В поездке по старинным крепостям вокруг Кёнигсберга вас ждут интересные подробности рыцарского быта и гастрономические специалитеты.

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Описание

Что вас ожидает

Большой секрет «маленькой Европы»

Что обычно ассоциируется у нас со Средневековьем? Владения рыцарей и феодалов, приметы городской культуры и «северной готики», ремесленные традиции — всё это найдётся в Калининграде и неподалёку. Очутиться среди орденских замков и форпостов прусских войск, не покидая пределов России — непередаваемое ощущение!

Тени Восточной Пруссии

Я покажу самые яркие образцы оборонительного зодчества и научу подмечать интересные детали. Некоторые сооружения неплохо сохранились, другие почти лежат в руинах — но все они, подобно каменной летописи, раскроют важные страницы истории. Дополнением к моим рассказам станут интерактивные музейные программы и местные деликатесы, шоколад и сыры.

Экскурсия начнется с осмотра Фридланских ворот . Расскажу о парадных скульптурах на внешнем фасаде и покажу бомбоубежище, которое долгое время было закрыто для посетителей. А в музейном комплексе внутри вы с удивлением обнаружите себя на старинной брусчатой дороге, которая «соединяется» с виртуальной, погружая в атмосферу, ритм и звуки старинного города.

. Расскажу о парадных скульптурах на внешнем фасаде и покажу бомбоубежище, которое долгое время было закрыто для посетителей. А в музейном комплексе внутри вы с удивлением обнаружите себя на старинной брусчатой дороге, которая «соединяется» с виртуальной, погружая в атмосферу, ритм и звуки старинного города. Поговорим о немецкой инженерии на примере Форта № 11 (Дёнхофф) . Вы увидите оригинальные ворота, железные винтовые лестницы, казарменные коридоры, наблюдательный пост и механизм для поднятия боеприпасов, который превосходно сохранился и готов к использованию.

. Вы увидите оригинальные ворота, железные винтовые лестницы, казарменные коридоры, наблюдательный пост и механизм для поднятия боеприпасов, который превосходно сохранился и готов к использованию. Окунёмся в средневековое прошлое в замке Шаакен . Здесь открыт Музей средневековой магии, подземелье средневековой инквизиции, представлена коллекция боевых и осадных орудий. Для полного погружения в эпоху можете устроить фотосессию в средневековых нарядах, а также попробовать настоящие рыцарские закуски.

. Здесь открыт Музей средневековой магии, подземелье средневековой инквизиции, представлена коллекция боевых и осадных орудий. Для полного погружения в эпоху можете устроить фотосессию в средневековых нарядах, а также попробовать настоящие рыцарские закуски. Посетим семейную сыроварню и продегустируем несколько сортов сыра, а также шоколад и марципан с соседней фабрики.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (Suzuki Vitara 2019 г. в.)

Знакомство с городом можно продлить, остановившись на ночь в атмосферных апартаментах с антикварной мебелью (уточняйте в личных сообщениях)

Дополнительные расходы