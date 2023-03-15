Что обычно ассоциируется у нас со Средневековьем? Владения рыцарей и феодалов, приметы городской культуры и «северной готики», ремесленные традиции — всё это найдётся в Калининграде и неподалёку. Очутиться среди орденских замков и форпостов прусских войск, не покидая пределов России — непередаваемое ощущение!
Я покажу самые яркие образцы оборонительного зодчества и научу подмечать интересные детали. Некоторые сооружения неплохо сохранились, другие почти лежат в руинах — но все они, подобно каменной летописи, раскроют важные страницы истории. Дополнением к моим рассказам станут интерактивные музейные программы и местные деликатесы, шоколад и сыры.