Кёнигсберг - «самый прусский» русский город

Почувствовать себя как в Европе: немецкая архитектура, крафтовый шоколад и сыры

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Мощёные улочки, каменные сооружения времён Тевтонского ордена и Германской империи, деликатесы по средневековым рецептам – за всем этим необязательно ехать в Европу. Я познакомлю вас с культурой, традициями и зодчеством Восточной Пруссии.

В поездке по старинным крепостям вокруг Кёнигсберга вас ждут интересные подробности рыцарского быта и гастрономические специалитеты.
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
Кёнигсберг - «самый прусский» русский город
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Описание

Что вас ожидает

Большой секрет «маленькой Европы»

Что обычно ассоциируется у нас со Средневековьем? Владения рыцарей и феодалов, приметы городской культуры и «северной готики», ремесленные традиции — всё это найдётся в Калининграде и неподалёку. Очутиться среди орденских замков и форпостов прусских войск, не покидая пределов России — непередаваемое ощущение!

Тени Восточной Пруссии

Я покажу самые яркие образцы оборонительного зодчества и научу подмечать интересные детали. Некоторые сооружения неплохо сохранились, другие почти лежат в руинах — но все они, подобно каменной летописи, раскроют важные страницы истории. Дополнением к моим рассказам станут интерактивные музейные программы и местные деликатесы, шоколад и сыры.

  • Экскурсия начнется с осмотра Фридланских ворот. Расскажу о парадных скульптурах на внешнем фасаде и покажу бомбоубежище, которое долгое время было закрыто для посетителей. А в музейном комплексе внутри вы с удивлением обнаружите себя на старинной брусчатой дороге, которая «соединяется» с виртуальной, погружая в атмосферу, ритм и звуки старинного города.
  • Поговорим о немецкой инженерии на примере Форта № 11 (Дёнхофф). Вы увидите оригинальные ворота, железные винтовые лестницы, казарменные коридоры, наблюдательный пост и механизм для поднятия боеприпасов, который превосходно сохранился и готов к использованию.
  • Окунёмся в средневековое прошлое в замке Шаакен. Здесь открыт Музей средневековой магии, подземелье средневековой инквизиции, представлена коллекция боевых и осадных орудий. Для полного погружения в эпоху можете устроить фотосессию в средневековых нарядах, а также попробовать настоящие рыцарские закуски.
  • Посетим семейную сыроварню и продегустируем несколько сортов сыра, а также шоколад и марципан с соседней фабрики.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (Suzuki Vitara 2019 г. в.)
  • Знакомство с городом можно продлить, остановившись на ночь в атмосферных апартаментах с антикварной мебелью (уточняйте в личных сообщениях)

Дополнительные расходы

  • Посещение музея «Фридланские ворота»: взрослый — 150 руб. /чел., дети от 5 лет — 80 руб. /чел.
  • Посещение форта № 11 Дёнхофф: взрослый — 300 руб. /чел., дети — 150 руб. /чел.
  • Посещение замка Шаакен: взрослый — 320 руб. /чел., дети — 280 руб. /чел. В стоимость билета входит аренда средневековых костюмов для фото. Вкуснейший обед в замке оплачивается отдельно (от 1000 руб. /чел.).

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Форт 11 «Дёнхофф»
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