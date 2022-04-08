Это необычная экскурсия. На ней вас не встретит гид, не будет группы людей, не нужно будет вставать к какому-то времени. Все это вы решаете сами. Сделать перерыв на кофе – без проблем, любите пить и жевать во время экскурсии – welcome. Вам не нужно ни под кого подстраиваться, берите с собой тех, с кем вам интересно. Но самое главное, что на нашей экскурсии вы встретите не только информацию о достопримечательностях маршрута, но и игровое задание, ответ на которое откроет вам следующую точку маршрута.
Маршрут
На маршруте «Кёнигсберг в деталях» мы предлагаем вам окунуться в атмосферу старого Кёнигсберга. На нашем пути будет 27 остановок. Вы посмотрите систему бастионов, узнаете загадку семи мостов, сделаете фото у знаменитых Фридландских ворот, которые являются визитной карточкой города. Обязательно заглянете в переулки, прогуляетесь по самому роскошному району города, скрытому от большинства туристов, и, конечно же, встретите на улочках хомлинов.
У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения. На маршруте вам предстоит поучаствовать в нескольких викторинах:
понять, чего не было в первоначальном проекте кирхи Святого Семейства;
выяснить, каков объем воды, который вытесняет подводная лодка при погружении.
Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны? Берите с собой хорошее настроение и готовьтесь знакомиться с Кёнигсбергом!
Организационные детали
Экскурсия самостоятельная. Вас никто не встретит в стартовой точке;
Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса;
Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон;
Вам предстоит пройти 27 мест. Длина маршрута около 2.5 км. Примерное время прохождения 180 минут.
Ответы на вопросы
Что входит
Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Богдана Хмельницкого, 61А, Калининград
Завершение: Кирха святого Адальберта
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Кёнигсберг в деталях». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас! Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Отправная точка нашей экскурсии располагается по адресу улица Богдана Хмельницкого, д. 61А.
После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
Если у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в любое время
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда