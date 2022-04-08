Кёнигсберг в деталях

Кёнигсберг - это город, где кёнигсбергская самобытность приобрела русский окрас

Индивидуальная
Кёнигсберг – это город, где кёнигсбергская самобытность приобрела русский окрас.

На этой экскурсии мы предлагаем окунуться вам в атмосферу старого Кёнигсберга.

Мы посмотрим с вами бастионы, мосты, ворота, которые являются визитной карточкой города.

Заглянем в переулки, погуляем по самому роскошному району города, скрытом от большинства туристов, на улочках найдем хомлинов.

Погуляем по набережной, которая является экспозицией одного из уникальных музеев – Музея Мирового океана.
Кёнигсберг в деталях
Кёнигсберг в деталях
Кёнигсберг в деталях
Кёнигсберг в деталях
Кёнигсберг в деталях
Кёнигсберг в деталях

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха Святого Семейства
  • Высокий мост
  • Фридландские ворота
  • Южный парк
  • Площадь Калинина
  • Бранденбургские ворота
  • Фридрихсбургские ворота, Янтарная мануфактура
  • Музей изобразительных искусств, Папа хомлин
  • Музей Мирового океана
  • Планетарий Бесселя, Железнодорожные ворота
  • Парк Победы
  • Верстовой столб, памятник Шиллеру
  • Областной драмтеатр
  • Зоопарк, хомлин на улитке
  • Покорителям ближней Вселенной, Альтес Хаус
  • ЦПКиО: Пергола, Фея, Барон Мюнхаузен
  • Кирха памяти королевы Луизы
  • Район Амалиенау
  • Кирха Святого Адальберта

О формате экскурсии

Это необычная экскурсия. На ней вас не встретит гид, не будет группы людей, не нужно будет вставать к какому-то времени. Все это вы решаете сами. Сделать перерыв на кофе – без проблем, любите пить и жевать во время экскурсии – welcome. Вам не нужно ни под кого подстраиваться, берите с собой тех, с кем вам интересно. Но самое главное, что на нашей экскурсии вы встретите не только информацию о достопримечательностях маршрута, но и игровое задание, ответ на которое откроет вам следующую точку маршрута.

Маршрут

На маршруте «Кёнигсберг в деталях» мы предлагаем вам окунуться в атмосферу старого Кёнигсберга. На нашем пути будет 27 остановок. Вы посмотрите систему бастионов, узнаете загадку семи мостов, сделаете фото у знаменитых Фридландских ворот, которые являются визитной карточкой города. Обязательно заглянете в переулки, прогуляетесь по самому роскошному району города, скрытому от большинства туристов, и, конечно же, встретите на улочках хомлинов.

У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения. На маршруте вам предстоит поучаствовать в нескольких викторинах:

  • понять, чего не было в первоначальном проекте кирхи Святого Семейства;
  • узнать ответ на загадку Семи мостов;
  • отгадать, чья фигура охраняет Фридландские ворота;
  • найти имя плавучего маяка;
  • разглядеть, что лежит на скамье Канта;
  • выяснить, каков объем воды, который вытесняет подводная лодка при погружении.
Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны? Берите с собой хорошее настроение и готовьтесь знакомиться с Кёнигсбергом!

Организационные детали

  • Экскурсия самостоятельная. Вас никто не встретит в стартовой точке;
  • Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса;
  • Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон;
  • Вам предстоит пройти 27 мест. Длина маршрута около 2.5 км. Примерное время прохождения 180 минут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Богдана Хмельницкого, 61А, Калининград
Завершение: Кирха святого Адальберта
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Кёнигсберг в деталях». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас! Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Отправная точка нашей экскурсии располагается по адресу улица Богдана Хмельницкого, д. 61А.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в любое время

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