О формате экскурсии

Это необычная экскурсия. На ней вас не встретит гид, не будет группы людей, не нужно будет вставать к какому-то времени. Все это вы решаете сами. Сделать перерыв на кофе – без проблем, любите пить и жевать во время экскурсии – welcome. Вам не нужно ни под кого подстраиваться, берите с собой тех, с кем вам интересно. Но самое главное, что на нашей экскурсии вы встретите не только информацию о достопримечательностях маршрута, но и игровое задание, ответ на которое откроет вам следующую точку маршрута.

Маршрут

На маршруте «Кёнигсберг в деталях» мы предлагаем вам окунуться в атмосферу старого Кёнигсберга. На нашем пути будет 27 остановок. Вы посмотрите систему бастионов, узнаете загадку семи мостов, сделаете фото у знаменитых Фридландских ворот, которые являются визитной карточкой города. Обязательно заглянете в переулки, прогуляетесь по самому роскошному району города, скрытому от большинства туристов, и, конечно же, встретите на улочках хомлинов.

У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения. На маршруте вам предстоит поучаствовать в нескольких викторинах:

понять, чего не было в первоначальном проекте кирхи Святого Семейства;

узнать ответ на загадку Семи мостов;

отгадать, чья фигура охраняет Фридландские ворота;

найти имя плавучего маяка;

разглядеть, что лежит на скамье Канта;

выяснить, каков объем воды, который вытесняет подводная лодка при погружении.

Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны? Берите с собой хорошее настроение и готовьтесь знакомиться с Кёнигсбергом!

Организационные детали