Лучший маршрут для первого знакомства с Калининградом – самым необычным городом России, где гуляют памятники! Мы покажем вам главные архитектурно-исторические памятники города и научим вас различать довоенную, советскую и современную архитектуру.
Сначала пройдем от современного центра Калининграда к его сердцу – острову Канта и полюбуемся на Кафедральный собор. Попутно увидим старый центр Кенигсберга, самое старое рукотворное сооружение города 1256 года и объясним, почему доминантой города выступает Дом советов.
Организационные детали
В соответствии с постановлением правительства Калининградской области от 03.10.2021 №646, с 08.10.2021 года посещение экскурсии возможно только при наличии QR кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Документ можно получить через Госуслуги, показывать перед началом экскурсии экскурсоводу в распечатанном виде или на экране смартфона.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дополнительные расходы не предусмотрены
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы, 1, Калининград
Завершение: Медовый мост у острова Канта
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Здравствуйте
Благодарим за выбор нашей экскурсии. Одевайтесь по погоде (в нашем городе с собой всегда нужно иметь дождевик и солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Юлия — ваш гид в Калининграде
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