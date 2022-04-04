Об экскурсии

Лучший маршрут для первого знакомства с Калининградом – самым необычным городом России, где гуляют памятники! Мы покажем вам главные архитектурно-исторические памятники города и научим вас различать довоенную, советскую и современную архитектуру.

Сначала пройдем от современного центра Калининграда к его сердцу – острову Канта и полюбуемся на Кафедральный собор. Попутно увидим старый центр Кенигсберга, самое старое рукотворное сооружение города 1256 года и объясним, почему доминантой города выступает Дом советов.

Организационные детали

В соответствии с постановлением правительства Калининградской области от 03.10.2021 №646, с 08.10.2021 года посещение экскурсии возможно только при наличии QR кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Документ можно получить через Госуслуги, показывать перед началом экскурсии экскурсоводу в распечатанном виде или на экране смартфона.