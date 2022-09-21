Любите бегать? Хотите с пользой провести время в Калининграде? Вас ждет маршрут по центральным локациям, подобранный под ваш уровень подготовки, в компании чемпионки Калининграда по легкой атлетике и профессионального тренера. Вы увидите, чем живет город и его обитатели, пробежите по старым немецким улочкам и узнаете историю Кёнигсберга, его тайны и легенды.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бег в удовольствие

Мы — историки и с детства занимаемся спортом. Алена — чемпионка Калининграда по легкой атлетике на средние дистанции, а Константин профессиональный тренер. На прогулке вы не только познакомитесь с историей Калининграда, но и получите ответы о том, как тренироваться правильно и с удовольствием.

Мы предложим разные маршруты от 4 до 12 километров: протяженность будет зависеть от вашего желания и уровня подготовки. Если захочется передохнуть, то у нас будет возможность перекусить и пообщаться в одном из уютных кафе Калининграда.

Что увидим в пути

Эта экскурсия начнется в сердце города — Кнайпхоф, ныне остров Иммануила Канта. Далее маршрут лежит по руинам Королевского замка, крепостной стене и оборонительным бастионам города. В конце доберемся до Фридрихсбургских и Закхаймских ворот, и протестантских кирх с уникальной архитектурой.

А в ходе прогулки мы поделимся с вами легендами прусов и историями о жизни королевских семей, балах, орденах и тайных обществах Восточной Пруссии.

Организационные детали

Экскурсия будет активной. Одевайтесь по погоде, будьте в удобной одежде и обуви — и с отличным настроением!