Легенды Кёнигсберга - беговая экскурсия с тренером-историком

Увидеть ключевые достопримечательности города с приятным румянцем на лице

Любите бегать? Хотите с пользой провести время в Калининграде? Вас ждет маршрут по центральным локациям, подобранный под ваш уровень подготовки, в компании чемпионки Калининграда по легкой атлетике и профессионального тренера.

Вы увидите, чем живет город и его обитатели, пробежите по старым немецким улочкам и узнаете историю Кёнигсберга, его тайны и легенды.
Легенды Кёнигсберга - беговая экскурсия с тренером-историком
Легенды Кёнигсберга - беговая экскурсия с тренером-историком
Легенды Кёнигсберга - беговая экскурсия с тренером-историком
Легенды Кёнигсберга - беговая экскурсия с тренером-историком
Легенды Кёнигсберга - беговая экскурсия с тренером-историком
Легенды Кёнигсберга - беговая экскурсия с тренером-историком
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бег в удовольствие

Мы — историки и с детства занимаемся спортом. Алена — чемпионка Калининграда по легкой атлетике на средние дистанции, а Константин профессиональный тренер. На прогулке вы не только познакомитесь с историей Калининграда, но и получите ответы о том, как тренироваться правильно и с удовольствием.
Мы предложим разные маршруты от 4 до 12 километров: протяженность будет зависеть от вашего желания и уровня подготовки. Если захочется передохнуть, то у нас будет возможность перекусить и пообщаться в одном из уютных кафе Калининграда.

Что увидим в пути

Эта экскурсия начнется в сердце города — Кнайпхоф, ныне остров Иммануила Канта. Далее маршрут лежит по руинам Королевского замка, крепостной стене и оборонительным бастионам города. В конце доберемся до Фридрихсбургских и Закхаймских ворот, и протестантских кирх с уникальной архитектурой.
А в ходе прогулки мы поделимся с вами легендами прусов и историями о жизни королевских семей, балах, орденах и тайных обществах Восточной Пруссии.

Организационные детали

Экскурсия будет активной. Одевайтесь по погоде, будьте в удобной одежде и обуви — и с отличным настроением!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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