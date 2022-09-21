Мы — историки и с детства занимаемся спортом. Алена — чемпионка Калининграда по легкой атлетике на средние дистанции, а Константин профессиональный тренер. На прогулке вы не только познакомитесь с историей Калининграда, но и получите ответы о том, как тренироваться правильно и с удовольствием.
Мы предложим разные маршруты от 4 до 12 километров: протяженность будет зависеть от вашего желания и уровня подготовки. Если захочется передохнуть, то у нас будет возможность перекусить и пообщаться в одном из уютных кафе Калининграда.
Эта экскурсия начнется в сердце города — Кнайпхоф, ныне остров Иммануила Канта. Далее маршрут лежит по руинам Королевского замка, крепостной стене и оборонительным бастионам города. В конце доберемся до Фридрихсбургских и Закхаймских ворот, и протестантских кирх с уникальной архитектурой.
А в ходе прогулки мы поделимся с вами легендами прусов и историями о жизни королевских семей, балах, орденах и тайных обществах Восточной Пруссии.
Экскурсия будет активной. Одевайтесь по погоде, будьте в удобной одежде и обуви — и с отличным настроением!