Приключение на Куршской косе: групповая экскурсия на автобусе из Калининграда
Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши! Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
14
авг
авг
15
авг
авг
16
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Танцующий Лес
- Высота Эфа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова.
Понедельник, Вторник, Среда, Пятница, Суббота — 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Экологический сбор
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Рыбная Деревня, Октябрьская, 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Пятница, Суббота — 12:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Групповые
На автобусе
На весь день
Куршская Коса
Популярные места
Выездные
Танцующий лес
Высота Эфа
Балтийское море
Мифы и легенды
Похожие туры из Калининграда
Индивидуальная
6.5 часов
Популярное предложение
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
в Калининграде
21 авг
23 авг
25 авг
2 сен
95007 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - от моря к дюнам
Исследовать потайные тропы, истории и легенды красивейшего места Калининградской области
в Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, Светлог...
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Куршская коса с гидом-писателем
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
9 авг
10 авг
11 авг
12 авг
9 750₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии