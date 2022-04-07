Мастер-класс по кёнигсбергской кухне

Важная часть любой культуры, в том числе и культуры Кёнигсберга - кулинария

Групповая
Важная часть любой культуры, в том числе и культуры Кёнигсберга — кулинария.

На нашем уроке «Кёнигсбергская кухня» вы научитесь готовить главные блюда гастрономической культуры старого города.
Мастер-класс по кёнигсбергской кухне
Мастер-класс по кёнигсбергской кухне
Мастер-класс по кёнигсбергской кухне
Мастер-класс по кёнигсбергской кухне

В программе приготовление:

  • Cалата немецкого картофельного;
  • «Кёнигсбергского» бутерброда;
  • Клопсов.
О месте проведения
Нашу студию легко узнать: на её стенах талантливой художницей изображены виллы старого Кёнигсберга. Внутри студии очень атмосферно и уютно. У нас есть всё для комфортного и продуктивного обучения!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дополнительно предлагаются чай и кофе
Что не входит
Место начала и завершения?
Улица Марины Расковой, 12А, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, вторник, среда, четверг в 12:00

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