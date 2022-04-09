Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами

Собрать коллекцию путеводных башен в туре по Кёнигсбергу, Балтийску, Пионерскому и Светлогорску

Индивидуальная
Есть среди нас путешественники-романтики, готовые отправиться на край света за ещё одним маяком в свою шкатулку.

Мы такие же влюблённые коллекционеры и с радостью провезём вас по Калининградскому побережью к самым красивым башням.

Кроме того, вы познакомитесь с сердцем Кёнигсберга, а по пути в соседние города увлечётесь историями о маячном деле.
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
Маяки в Калининграде и окрестных городах: поездка с энтузиастами
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Что вас ожидает

Калининград с высоты, маяки и любопытные истории

Кто бы мог подумать, что в сердце Калининграда есть целых два маяка. Мы начнём экскурсию с интереснейшего из них — это кафе-маяк. Вы подниметесь на него и увидите не только центр, но и весь город как на ладони: перед вами откроется вид на Рыбную деревню, остров Канта, Кафедральный собор и территорию музея Мирового океана.
Далее отправимся ко второй башне города. Это последний в мире обитаемый плавучий маяк «Ирбенский». Единственное сохранившееся в России судно подобного типа обрело вторую жизнь у причала музея Мирового океана — на такой раритет непременно стоит посмотреть!
Выезжая из города, мы проследуем через порт Калининграда, Аусфальские ворота и район Амалиенау.

По побережью в поисках башен

Балтийск. Продолжим путешествие в самый западный город России. Петр I бывал здесь трижды и называл его «мой маленький Амстердам». Самый западный маяк страны почти не пострадал во время войны и даже стал культурным наследием. Вы узнаете о нём самое интересное и сделаете памятные фото в русской Голландии. А белые лебеди, соседствующие с военными кораблями, станут дополнительным бонусом к нашей атмосфере.

По пути мы можем заехать в Янтарный (за дополнительную оплату), где вы побываете на янтарном карьере и на единственном в нашей стране пляже с престижной наградой «голубой флаг».

Пионерский — следующий город-курорт, куда мы отправимся. Здесь вы рассмотрите миниатюрный памятник в виде маяка. Мы расскажем вам, как он тут появился, а ещё покажем (по секрету), где находится резиденция президента России.

Светлогорск. За последним экземпляром поедем в дивный приморский Раушен, или по-русски Светлогорск. Вы прогуляетесь по уютной набережной городка и осмотрите последнюю в программе модель маяка.

Далее — мы ответим на все интересующие вас вопросы, порекомендуем лучшие места для вкусного ужина с местной кухней и магазины с янтарём и марципаном. А также покажем, как добраться до Калининграда на комфортабельной «Ласточке».

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на Mitsubishi Lancer X с климат-контролем
  • Дополнительные расходы: обратный билет на «Ласточку» из Светлогорска в Калининград, заезд в Янтарный (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рыбная деревня
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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