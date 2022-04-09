Что вас ожидает

Калининград с высоты, маяки и любопытные истории

Кто бы мог подумать, что в сердце Калининграда есть целых два маяка. Мы начнём экскурсию с интереснейшего из них — это кафе-маяк. Вы подниметесь на него и увидите не только центр, но и весь город как на ладони: перед вами откроется вид на Рыбную деревню, остров Канта, Кафедральный собор и территорию музея Мирового океана.

Далее отправимся ко второй башне города. Это последний в мире обитаемый плавучий маяк «Ирбенский». Единственное сохранившееся в России судно подобного типа обрело вторую жизнь у причала музея Мирового океана — на такой раритет непременно стоит посмотреть!

Выезжая из города, мы проследуем через порт Калининграда, Аусфальские ворота и район Амалиенау.

По побережью в поисках башен

Балтийск. Продолжим путешествие в самый западный город России. Петр I бывал здесь трижды и называл его «мой маленький Амстердам». Самый западный маяк страны почти не пострадал во время войны и даже стал культурным наследием. Вы узнаете о нём самое интересное и сделаете памятные фото в русской Голландии. А белые лебеди, соседствующие с военными кораблями, станут дополнительным бонусом к нашей атмосфере.

По пути мы можем заехать в Янтарный (за дополнительную оплату), где вы побываете на янтарном карьере и на единственном в нашей стране пляже с престижной наградой «голубой флаг».

Пионерский — следующий город-курорт, куда мы отправимся. Здесь вы рассмотрите миниатюрный памятник в виде маяка. Мы расскажем вам, как он тут появился, а ещё покажем (по секрету), где находится резиденция президента России.

Светлогорск. За последним экземпляром поедем в дивный приморский Раушен, или по-русски Светлогорск. Вы прогуляетесь по уютной набережной городка и осмотрите последнюю в программе модель маяка.

Далее — мы ответим на все интересующие вас вопросы, порекомендуем лучшие места для вкусного ужина с местной кухней и магазины с янтарём и марципаном. А также покажем, как добраться до Калининграда на комфортабельной «Ласточке».

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