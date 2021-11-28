Бывший Ботанический сад Кенигсбергского университета
Вековые деревья и растения-эндемики
Закладной камень на улице Загорской и др.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Мы прогуляемся по части старого Кенигсберга и познакомимся с историей возникновения и развития медицины, узнаем интересные факты о знаменитых врачах и лечебных учреждениях, в которых располагалась бывшая медицинская клиника Кенигсбергского университета.
Услышим истории великих медиков, увидим горельефы с изображением известных хирургов, посетим бывшие немецкие лаборатории, где сохранились резные решетки и старая плитка.
Кто же изобрёл знаменитый офтальмоскоп, кто был основателем пластической хирургии, где лечился молодой солдат Рихард Зорге, ставший советским разведчиком – узнаем ответы на все эти вопросы. Узнаем историю улицы Вагнера, в честь кого она названа – композитора или профессора медицины?
Прогуляемся по бывшему Ботаническому саду Кенигсбергского университета и прикоснемся к вековым деревьям и растениям-эндемикам, отгадаем загадки закладного камня на ул. Загорской, а также поговорим об обсерватории Бесселя и об Анатомическом институте.
Ответы на вопросы
Что входит?
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит?
Личные расходы туриста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Житомирская улица, 22, Калининград
Завершение: Ботаническая улица, 2, Калининград, Ландшафтный парк
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Любовь С.
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