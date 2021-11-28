Об экскурсии

Мы прогуляемся по части старого Кенигсберга и познакомимся с историей возникновения и развития медицины, узнаем интересные факты о знаменитых врачах и лечебных учреждениях, в которых располагалась бывшая медицинская клиника Кенигсбергского университета.

Услышим истории великих медиков, увидим горельефы с изображением известных хирургов, посетим бывшие немецкие лаборатории, где сохранились резные решетки и старая плитка.

Кто же изобрёл знаменитый офтальмоскоп, кто был основателем пластической хирургии, где лечился молодой солдат Рихард Зорге, ставший советским разведчиком – узнаем ответы на все эти вопросы. Узнаем историю улицы Вагнера, в честь кого она названа – композитора или профессора медицины?

Прогуляемся по бывшему Ботаническому саду Кенигсбергского университета и прикоснемся к вековым деревьям и растениям-эндемикам, отгадаем загадки закладного камня на ул. Загорской, а также поговорим об обсерватории Бесселя и об Анатомическом институте.