Что вас ждет
Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона. Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора, до прекрасных зеленых и белых дюн.
Вы узнаете историю косы, загадочные и страшные легенды старого почтового тракта, по которому проезжали раньше только самые смелые путешественники.
Вы попробуете разгадать секреты Танцующего леса и вдохнете чистейший воздух морского побережья.
Маршрут
- Дорога из Калининграда на Куршскую косу
- Посещение экологических маршрутов
- Обед (по желанию)
- Возвращение в Калининград