Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона

Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона.

Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора, до прекрасных зеленых и белых дюн.

Вы узнаете историю косы, загадочные и страшные легенды старого почтового тракта, по которому проезжали раньше только самые смелые путешественники.

Вы попробуете разгадать секреты Танцующего леса и вдохнете чистейший воздух морского побережья.
Место силы Куршская коса
Место силы Куршская коса
Место силы Куршская коса
Место силы Куршская коса
Место силы Куршская коса
Место силы Куршская коса

Что вы увидите 🤩

  • На выбор:
  • Высота Эфа
  • Высота Мюллера
  • Визит-центр или Королевский Бор
Что вас ждет
Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона. Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора, до прекрасных зеленых и белых дюн.
Вы узнаете историю косы, загадочные и страшные легенды старого почтового тракта, по которому проезжали раньше только самые смелые путешественники.
Вы попробуете разгадать секреты Танцующего леса и вдохнете чистейший воздух морского побережья.
Маршрут
  • Дорога из Калининграда на Куршскую косу
  • Посещение экологических маршрутов
  • Обед (по желанию)
  • Возвращение в Калининград

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
8 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Куршской косе
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор на въезде на косу Вы оплачиваете отдельно.
  • За 1 туриста — 750 рублей, за 2 туристов — 1050 рублей, далее по 300 рублей за каждого пассажира, за исключением пенсионеров и детей.
Место начала и завершения
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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В любое время

Инна О.
Инна О.
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