Что вас ждет

Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона. Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора, до прекрасных зеленых и белых дюн.

Вы узнаете историю косы, загадочные и страшные легенды старого почтового тракта, по которому проезжали раньше только самые смелые путешественники.

Вы попробуете разгадать секреты Танцующего леса и вдохнете чистейший воздух морского побережья.

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