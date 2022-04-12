Я предлагаю вам путешествие по улицам Калининграда, в ходе которого мы узнаем о женщинах, которые жили на этой земле, о самых красивых, самых сильных и самых желанных.
Узнаем секреты красавиц и полюбуемся архитектурой застывших свидетелей истории – вилл района Амалиенау. Наш маршрут пройдет по зеленым улицам самого тихого и уютного района города. На нашем пути мы сможем увидеть уникальные памятники архитектуры, включая Кирху королевы Луизы, Кирху св. Адальберта, немецкие виллы начала ХХ века, пруд Поплавок. Сможем распознать различные архитектурные эпохи, поймем, как менялся стиль с течением времени. А главное, мы узнаем о роли женщины в судьбе нашего города.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (от 500 руб.)
Пикник на территории пруда Поплавок (от 500 руб.)
Фотоссесия (1000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 1А, Калининград
Завершение: Проспект Мира, 67, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Будние дни с 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Будние дни с 10:00
Елена — ваш гид в Калининграде
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