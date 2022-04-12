Об экскурсии

Я предлагаю вам путешествие по улицам Калининграда, в ходе которого мы узнаем о женщинах, которые жили на этой земле, о самых красивых, самых сильных и самых желанных.

Узнаем секреты красавиц и полюбуемся архитектурой застывших свидетелей истории – вилл района Амалиенау. Наш маршрут пройдет по зеленым улицам самого тихого и уютного района города. На нашем пути мы сможем увидеть уникальные памятники архитектуры, включая Кирху королевы Луизы, Кирху св. Адальберта, немецкие виллы начала ХХ века, пруд Поплавок. Сможем распознать различные архитектурные эпохи, поймем, как менялся стиль с течением времени. А главное, мы узнаем о роли женщины в судьбе нашего города.