Что вы можете увидеть 🤩

Куршская коса – наша гордость и краса.



Ежегодно тысячи туристов хотят побывать на Куршской косе, прикоснуться к первозданной природе, вдохнуть ароматы леса, увидеть дюны и выйти на берег моря.



Вы – счастливчики! Вы можете оказаться в Национальном парке России и увидеть красоты Куршской косы, узнать её древнюю историю, прикоснуться к её тайнам, услышать мифы и легенды древних куршей.



А еще пройтись по берегу моря в надежде найти янтарик, как делали люди тысячи лет назад.