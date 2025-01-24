Что вы можете увидеть 🤩

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Об экскурсии
Куршская коса – наша гордость и краса. Ежегодно тысячи туристов хотят побывать на Куршской косе, прикоснуться к первозданной природе, вдохнуть ароматы леса, увидеть дюны и выйти на берег моря. Вы – счастливчики! Вы можете оказаться в Национальном парке России и увидеть красоты Куршской косы, узнать её древнюю историю, прикоснуться к её тайнам, услышать мифы и легенды древних куршей. А еще пройтись по берегу моря в надежде найти янтарик, как делали люди тысячи лет назад.
Важно знать
При посещении национального парка для гостей есть правила и ограничения: перемещение только по организованным маршрутам; запрет на любое разжигание огня; невозможность туристического отдыха с палаткой. Также ограничения, связанные с нахождением в погранзоне.
Обязательно надевайте удобную обувь, поскольку предполагается перемещение по деревянным настилам на большие расстояния.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на Куршскую косу, между объектами и обратно
Полное сопровождение на маршруте
Подробный рассказ о природных памятниках географии и истории, а также этнографии жителей Куршской косы
Возможен трансфер в аэропорт за дополнительную плату.
Что не входит
Экологический сбор при посещении Нац. парка (150 руб. /чел., 300 руб. /с автомобиля, дети и пенсионеры имеют льготы)
Обед в рыбном кафе (от 600 руб. /чел.) или кофе-пауза.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля в пределах Калининграда
Завершение: По вашему желанию в пределах Калининграда, либо Зеленоградске
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Важно знать:
При посещении национального парка для гостей есть правила и ограничения: перемещение только по организованным маршрутам запрет на любое разжигание огня невозможность туристического отдыха с палаткой. Также ограничения, связанные с нахождением в погранзоне.
Обязательно надевайте удобную обувь, поскольку предполагается перемещение по деревянным настилам на большие расстояния.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 10:00
Виктория Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них