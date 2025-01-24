Мифы и легенды Куршской косы

Куршская коса - наша гордость и краса

Индивидуально
для 4 чел.
Куршская коса – наша гордость и краса.

Ежегодно тысячи туристов хотят побывать на Куршской косе, прикоснуться к первозданной природе, вдохнуть ароматы леса, увидеть дюны и выйти на берег моря.

Вы – счастливчики! Вы можете оказаться в Национальном парке России и увидеть красоты Куршской косы, узнать её древнюю историю, прикоснуться к её тайнам, услышать мифы и легенды древних куршей.

А еще пройтись по берегу моря в надежде найти янтарик, как делали люди тысячи лет назад.
Мифы и легенды Куршской косы
Мифы и легенды Куршской косы
Мифы и легенды Куршской косы
Мифы и легенды Куршской косы
Мифы и легенды Куршской косы
Мифы и легенды Куршской косы
Мифы и легенды Куршской косы
Мифы и легенды Куршской косы
Мифы и легенды Куршской косы
Мифы и легенды Куршской косы

Что вы можете увидеть 🤩

  • Национальный парк России Куршская коса
  • Визит-центр и музей Нац. парка
  • Берег залива
  • Морское побережье
  • Высокие белые дюны
  • Высота Эфа
  • Высота Мюллера
  • Озеро Лебедь
  • Озеро Чайка
  • Танцующий лес
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Куршская коса – наша гордость и краса. Ежегодно тысячи туристов хотят побывать на Куршской косе, прикоснуться к первозданной природе, вдохнуть ароматы леса, увидеть дюны и выйти на берег моря. Вы – счастливчики! Вы можете оказаться в Национальном парке России и увидеть красоты Куршской косы, узнать её древнюю историю, прикоснуться к её тайнам, услышать мифы и легенды древних куршей. А еще пройтись по берегу моря в надежде найти янтарик, как делали люди тысячи лет назад.

Важно знать

  • При посещении национального парка для гостей есть правила и ограничения: перемещение только по организованным маршрутам; запрет на любое разжигание огня; невозможность туристического отдыха с палаткой. Также ограничения, связанные с нахождением в погранзоне.
  • Обязательно надевайте удобную обувь, поскольку предполагается перемещение по деревянным настилам на большие расстояния.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на Куршскую косу, между объектами и обратно
  • Полное сопровождение на маршруте
  • Подробный рассказ о природных памятниках географии и истории, а также этнографии жителей Куршской косы
  • Возможен трансфер в аэропорт за дополнительную плату.
Что не входит
  • Экологический сбор при посещении Нац. парка (150 руб. /чел., 300 руб. /с автомобиля, дети и пенсионеры имеют льготы)
  • Обед в рыбном кафе (от 600 руб. /чел.) или кофе-пауза.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля в пределах Калининграда
Завершение: По вашему желанию в пределах Калининграда, либо Зеленоградске
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Важно знать:
  • При посещении национального парка для гостей есть правила и ограничения: перемещение только по организованным маршрутам запрет на любое разжигание огня невозможность туристического отдыха с палаткой. Также ограничения, связанные с нахождением в погранзоне.
  • Обязательно надевайте удобную обувь, поскольку предполагается перемещение по деревянным настилам на большие расстояния.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00

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