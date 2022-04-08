Мистические тайны Кёнигсберга

Узнать о секретной жизни города и понять, почему он обладает особой притягательной силой

Индивидуальная
Прошлое Калининграда хранит истории о масонах, магах и оккультной организации немецкого правительства.

Следы их присутствия можно почувствовать, но нелегко обнаружить, ведь многое было скрыто или зашифровано.

Увлеченная темой, я собираю материал не только в архивах и легендах, но и в беседах с учеными, писателями и градостроителями.

Поэтому стану для вас надежным проводником в этот таинственный мир.
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Мистические тайны Кёнигсберга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Масоны в городе!

Я расскажу мировую историю вольных каменщиков и познакомлю с судьбой трех масонских лож Кёнигсберга. Покажу скрытые символы в архитектуре и объясню, в каких деталях масоны зашифровывали свои послания. А у бывшего ручья Катценбах, превращенного тевтонскими рыцарями в Замковый пруд, поговорим о выборе места расположения тайных обществ города.

Остров Канта и пирамида предсказателей

Тайные знаки вам предстоит отыскать и в городе-призраке с кафедральным собором 14 века. Здесь же вы услышите средневековые истории о ведьмах. Кроме того, в программе будет пирамида, сложенная на 666-летие города из 666-ти блоков и 13 уступов. С этим местом связано множество мистических историй. Говорят, например, что одаренные люди здесь видят будущее. Проверить свои способности предвидения сможете и вы!

Секретные разработки прошлого

Правители пользовались магией не только в древние времена. На месте, где находилась священная роща пруссов, вы узнаете о секретной деятельности в Королевском замке и его тайных лабораториях. Я также расскажу об оккультной организации высшего немецкого командования и их страшных целях. А если захотите, зайдем в музей Блиндаж-бункер Отто Ляша, где вы увидите рунические защитные знаки, используемые немецкими военными.

Кому подойдет экскурсия, а кому — нет

  • Программа будет особенно любопытна тем, кто интересуется масонами, мистикой, необычной историей Кёнигсберга, военными личностями и той стороной их жизни, о которой обычно не говорят.
  • Прогулка точно не подойдет только детям младшего возраста.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, проводится на автомобиле Renault Duster
  • Дополнительные опции: посещение бункера Ляша — 200 руб. /человека, музей Кафедрального собора — 300 руб. /человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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