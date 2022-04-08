Что вас ожидает

Масоны в городе!

Я расскажу мировую историю вольных каменщиков и познакомлю с судьбой трех масонских лож Кёнигсберга. Покажу скрытые символы в архитектуре и объясню, в каких деталях масоны зашифровывали свои послания. А у бывшего ручья Катценбах, превращенного тевтонскими рыцарями в Замковый пруд, поговорим о выборе места расположения тайных обществ города.

Остров Канта и пирамида предсказателей

Тайные знаки вам предстоит отыскать и в городе-призраке с кафедральным собором 14 века. Здесь же вы услышите средневековые истории о ведьмах. Кроме того, в программе будет пирамида, сложенная на 666-летие города из 666-ти блоков и 13 уступов. С этим местом связано множество мистических историй. Говорят, например, что одаренные люди здесь видят будущее. Проверить свои способности предвидения сможете и вы!

Секретные разработки прошлого

Правители пользовались магией не только в древние времена. На месте, где находилась священная роща пруссов, вы узнаете о секретной деятельности в Королевском замке и его тайных лабораториях. Я также расскажу об оккультной организации высшего немецкого командования и их страшных целях. А если захотите, зайдем в музей Блиндаж-бункер Отто Ляша, где вы увидите рунические защитные знаки, используемые немецкими военными.

Кому подойдет экскурсия, а кому — нет

Программа будет особенно любопытна тем, кто интересуется масонами, мистикой, необычной историей Кёнигсберга, военными личностями и той стороной их жизни, о которой обычно не говорят.

Прогулка точно не подойдет только детям младшего возраста.

Организационные детали