Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов

Разгадать тайны средневековых замков и прикоснуться к миру паранормальных явлений у экстрасенсов

Авторский тур
Это нестандартный маршрут по Калининграду и области, который погрузит вас в самые загадочные и мистические места, окутанные легендами и тайнами.

Будем исследовать средневековые замки, говорить о тайных рыцарских орденах и секретных сообществах, знаках и символах.

При желании поедем к экстрасенсам и прикоснемся к миру паранормальных явлений.
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен будет и QR-кода о пройденной вакцинации, или с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до заезда.

В программе могут участвовать дети от 5 лет вместе с родителями.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, любые рейсы в промежутке с 9 до 22 часов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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