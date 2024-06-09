Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия

Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Приглашаю в интерактивное мистическое путешествие! Оно пройдёт под кирпичными сводами Астрономического бастиона 19 века. Вашим проводником станет архивариус легенд прусской земли, знаток философии и древних сказаний. Я расскажу о прусских богах и героях, жрецах и обрядах. А ещё о «чёрном проклятии Криве-Кривайтиса», нависшем над Кёнигсбергом. Возможно, вместе мы сможем его снять.
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На мистической театрализованной прогулке по Астрономическому бастиону:

  • Чумной доктор поведает, чем болели и как лечились в старом Кёнигсберге
  • Алхимик-авантюрист Скаллих раскроет, как получить золото из свинца и подчинить немецкое герцогство
  • Кант познакомит с основами своей философии и поделится секретами: как никогда не болеть и прожить до 80 лет
  • Мистификатор-сказочник Гофман поразит разнообразием талантов
  • Кёнигсбергские масоны приобщат к замыслу великого архитектора вселенной

В конце вас ждёт средневековый суд инквизиции над ведьмой!

ежедневно в 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети до 16 лет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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