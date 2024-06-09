Приглашаю в интерактивное мистическое путешествие! Оно пройдёт под кирпичными сводами Астрономического бастиона 19 века. Вашим проводником станет архивариус легенд прусской земли, знаток философии и древних сказаний. Я расскажу о прусских богах и героях, жрецах и обрядах. А ещё о «чёрном проклятии Криве-Кривайтиса», нависшем над Кёнигсбергом. Возможно, вместе мы сможем его снять.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На мистической театрализованной прогулке по Астрономическому бастиону:
- Чумной доктор поведает, чем болели и как лечились в старом Кёнигсберге
- Алхимик-авантюрист Скаллих раскроет, как получить золото из свинца и подчинить немецкое герцогство
- Кант познакомит с основами своей философии и поделится секретами: как никогда не болеть и прожить до 80 лет
- Мистификатор-сказочник Гофман поразит разнообразием талантов
- Кёнигсбергские масоны приобщат к замыслу великого архитектора вселенной
В конце вас ждёт средневековый суд инквизиции над ведьмой!
ежедневно в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети до 16 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Калининграде
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я дипломированный гид и преподаватель философии, посвятивший более 20 лет изучению культурно-мифологического наследия Кёнигсберга и средневековой исторической реконструкции. Знаю всё про мифы и легенды Кёнигсберга и Калининграда!Задать вопрос
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