Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Эклектичный Калининград Вы увидите сохранившиеся оборонительные сооружения Кёнигсберга: Россгартенские ворота и башню «Дона», где ныне находится музей 🖼 янтаря. Погуляете по живописной набережной Нижнего пруда и рассмотрите старинное здание историко-художественного музея. Далее перенесетесь в XX век и увидите дом Советов, на месте которого раньше стоял Королевский замок 🏰.
Остров 🏝️ Канта и Рыбная деревня В историческом центре Калининграда уютно расположился остров 🏝️ Канта. Вы узнаете, почему он носит имя великого немецкого философа и как изменился его облик после войны. Рассмотрите средневековый Кафедральный собор и соседнюю Рыбную деревню, построенную в прусском стиле. А я расскажу, как складывалась история 📖 Калининграда на протяжении столетий, и поделюсь практическими советами местного жителя.
Организационные детали
Я возьму с собой краеведческие книги, материалы с фотографиями, бесплатные карты, буклеты и чек-листы для самостоятельного посещения города и области
По желанию после экскурсии 🧭 мы можем выпить 🍹 кофе в уютном месте. Также я могу заказать для вас столик в одном из ресторанов с балтийской кухней.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие гости Янтарного края, рада вас приветствовать! Меня зовут Евгения, я работаю в сфере сервиса и туризма более 12 лет. Веду активный образ жизни: занимаюсь спортом и танцами, катаюсь на велосипеде, путешествую и провожу много времени на природе. Калининградскую область люблю всем сердцем и считаю своей миссией познакомить с ней как можно больше гостей.