Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Эклектичный Калининград

Вы увидите сохранившиеся оборонительные сооружения Кёнигсберга: Россгартенские ворота и башню «Дона», где ныне находится музей 🖼 янтаря. Погуляете по живописной набережной Нижнего пруда и рассмотрите старинное здание историко-художественного музея. Далее перенесетесь в XX век и увидите дом Советов, на месте которого раньше стоял Королевский замок 🏰.

Остров 🏝️ Канта и Рыбная деревня

В историческом центре Калининграда уютно расположился остров 🏝️ Канта. Вы узнаете, почему он носит имя великого немецкого философа и как изменился его облик после войны. Рассмотрите средневековый Кафедральный собор и соседнюю Рыбную деревню, построенную в прусском стиле. А я расскажу, как складывалась история 📖 Калининграда на протяжении столетий, и поделюсь практическими советами местного жителя.

Организационные детали