Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Приглашаем на экскурсию в самые интересные уголки янтарного края.

Балтийск – самый западный город России, где находится главная база военно-морского флота в Балтийском море. Живописный морской город, расположенный на Балтийской (Вислинской) косе. В наше время здесь находится база военно-морского флота России. В Балтийске переплетаются события из истории таких государств как Пруссия, Швеция, Германия и Россия.

Очень интересны местные памятники: цитадель «Пиллау», маяк знаменитого архитектора Шинкеля, Кафедральный «Свято-Георгиевский Собор» Балтийского флота, памятник Петру 1.

Балтийск также называют «Городом кораблей и лебедей», поэтому экскурсия эта интересна и детям. Посмотрев основные достопримечательности города, можно прогуляться по Морскому бульвару, где вблизи военных кораблей живут красавцы-лебеди.

В поселке Янтарный (Пальмникен) находится 90% всех мировых запасов янтаря. До наших дней сохранились застройки из домов XVIII в. в приморском архитектурном стиле, которые создают уютное ощущение гармонии человека и природы.

Далее мы посетим «Смотровую площадку Приморского карьера» Янтарного комбината, где каждый сможет загадать желаний в Янтарной пирамиде.

Мы осмотрим Храм Казанской Иконы Божьей Матери, расположенный в бывшей лютеранской кирхе конца XIX в. Для желающих посещение Музейно-выставочного комплекса «Янтарный замок».

А после мы прогуляемся по парку Беккера с двухсотлетними буками и уникальным тюльпановым деревом. Спустимся к Балтийскому морю, где находится красивый променад длиной два километра и широкий песчаный, самый лучший в области пляж, имеющий международный знак "Голубой флаг".

Посещение Балтийска и Янтарного не занимает много времени, а эмоций и впечатлений подарит столько, что их хватит надолго.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.