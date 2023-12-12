Музейный Калининград

Групповая экскурсия в Калининграде
Прикоснуться к стенам древних фортов, прогуляться по району Калининграда с уютными особняками, познакомиться с оружейными экспозициями и посетить ароматный музей Марципана — это лишь часть впечатлений, которые нас ожидают.

Наши путешествия проходят в уединённом формате мини-группы, а останавливаемся мы только в комфортных отелях.

Мы прислушиваемся к желаниям участников, поэтому дополнительно также можем организовать посещение замка Шаакен и сыроварни Шаакендорф.
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Музейный Калининград
Ближайшие даты:
12
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даты

Что вас ожидает:

Уютный Амалиенау
Уютный Амалиенау
Прогуляемся по довоенному «городу-саду» с роскошными виллами и узнаваемой архитектурой
Секретный Бункер
Секретный Бункер
Побываем в музее, расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров
Музей-квартира Альтес хаус
Музей-квартира Альтес хаус
Совершим путешествие во времени, отправившись в гости в квартиру начала 20 века
Вкус Шаакендорфа
Вкус Шаакендорфа
При желании посетим сыроварню с дегустацией сыра и бокалом вина, насладившись его изысканными нотками
Форты Кённигсберга
Форты Кённигсберга
Увидим известные форты — № 11 «Дёнхофф» и № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III»
Ароматная экскурсия
Ароматная экскурсия
Заглянем в музей Марципана, где сможем попробовать сладости и запастить вкусными сувенирами

Программа тура по дням

1 день

Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом Китобоя

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда.

Рекомендуем брать билеты с приездом до 12 часов.

Сразу отправимся осматривать необычные достопримечательности Калининграда, а также посетим самые знаковые музеи города.

Познакомимся с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв. Вы пройдетесь по острову Кнайпхоф — сердцу Старого Калининграда, где находится средневековый Кафедральный собор и могила философа Иммануила Канта.

Далее прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.

В этом районе посетим музей-квартиру Альтес Хаус: мы приглашаем вас в гости к одному кёнигсбергскому негоцианту. Его звали Густав Гроссманн. Столетие назад он жил здесь, в этой квартире — в доме, построенном в 1912 году, в которой удалось воссоздать интерьер его квартиры с точностью до мельчайших деталей.

После отправимся в Музей Мирового океана — с набережной исторического флота, на которой можно посетить многочисленные морские суда, включая подводную лодку.

Совершим путешествие во времени, заглянув в Музей Дом Китобоя. Почувствуем дух молодого российского города на западной оконечности тогдашнего Советского Союза.

А еще мы посетим ароматную точку города — Музей Марципана, где сможем попробовать марципан на вкус и приобрести сладости для подарков.

Заселяемся в отель SALVE (возможны другие отели аналогичного уровня).

Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом КитобояКафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом Китобоя
2 день

Загадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желанию

Завтракаем в отеле.

Отправляемся на экскурсию «Загадочный Калининград», где узнаем о загадках связанных с городом, начиная с тайн рыцарских орденов до секретных обществ второй мировой войны.

Посетим музей «Секретный Бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

Осмотрим Форт № 11 «Дёнхофф», который практически полностью сохранился в первоначальном виде.

Увидим ещё один форт — № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», где сможем прогуляться под сводами легендарного фортификационного сооружения, осмотреть его помещения, внутренние дворики и укрытия, увидеть выставку редких военных фотографий «Штурм Кёнигсберга» и посетить открытую экспозицию вооружения времен Великой Отечественной войны.

По желанию и за доп. плату посетим замок Шаакен. Наш гид проведет экскурсию, а потом мы заглянем в музей инквизиции, увидим экспозицию осадных орудий и сделаем фото в средневековых одеждах.

Отличительной чертой замка Шаакен является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Окунёмся в эпоху средневековья! По запросу, возможно посещение сыроварни Шаакендорф.

Возвращаемся в Калининград.

Загадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желаниюЗагадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желанию
3 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак, освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал – вы можете выбрать любой удобный для себя рейс.

Трансфер в аэропортТрансфер в аэропорт

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостевом доме SALVE в Калининграде или в аналогичной гостинице.

Возможно размещение в отелях «Калининград» 3*, «Ibis Калининград Центр» 3*, «Чайковский» 4*, «Европа» 3* — с доплатой.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом SALVE

2 ночи

► Гостевой дом «постель и завтрак» SALVE расположен в 5 км от Кёнигсбергского собора. К услугам гостей сад, терраса и круглосуточная стойка регистрации.

► На всей территории гостевого дома действует бесплатный Wi-Fi.

► По утрам в этом гостевом доме типа «постель и завтрак» подают завтрак по меню и континентальный завтрак.

Гостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVEГостевой дом SALVE

Гостиница Калининград 3* (c доплатой)

2 ночи

► Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок.

► К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

► Номера гостиницы “Калининград” с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой.

Гостиница Калининград 3* (c доплатой)Гостиница Калининград 3* (c доплатой)Гостиница Калининград 3* (c доплатой)Гостиница Калининград 3* (c доплатой)

«Ibis Калининград Центр» 3* (c доплатой)

2 ночи

► Отель «Ibis Калининград Центр» с баром расположен в 10 минутах ходьбы от Кафедрального собора в Калининграде.

► Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан Ibis Kitchen, где подают блюда интернациональной кухни.

► Номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств сейф. В собственной ванной комнате с феном установлен душ.

«Ibis Калининград Центр» 3* (c доплатой)«Ibis Калининград Центр» 3* (c доплатой)«Ibis Калининград Центр» 3* (c доплатой)«Ibis Калининград Центр» 3* (c доплатой)

Чайковский 4* (c доплатой)

2 ночи

► Расположен в историческом центре города Калининграда, занимает старинное, построенное в начале двадцатого века, четырёхэтажное здание.

► Здание отеля, построенное в начале XX века в период до 1914 года в стиле модерн с использованием элементов барокко, находится под государственной охраной, как объект культурного наследия местного (муниципального) значения. Особенности объекта, послужившие основанием для включения его в реестр объектов культурного наследия: ризалиты, сандрики, межэтажные и венчающий карнизы, а также декоративное оформление лицевого фасада.

► В коридорах, номерах и ресторане имеется большое количество раритетных и дизайнерских вещей, собранных с разный стран мира. «Чайковский» – это не обычный дизайн проект, здесь за каждой вещью стоит своя история и сам отель целиком наполнен уютом и теплой атмосферой.

Чайковский 4* (c доплатой)Чайковский 4* (c доплатой)Чайковский 4* (c доплатой)Чайковский 4* (c доплатой)

Отель Европа 3* (c доплатой)

2 ночи

► Трехзвездочный апарт-отель «Европа» расположен в Калининграде, в 2 км от Росгартенских ворот и в 2,5 км от Музея янтаря. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и ресторан, на территории установлен банкомат. В числе удобств бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена платная частная парковка.

► Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, микроволновая печь, чайник, душ, тапочки и письменный стол.

► В некоторых номерах установлен сейф. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Всем гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

► По утрам сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель Европа 3* (c доплатой)Отель Европа 3* (c доплатой)Отель Европа 3* (c доплатой)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле Salve 2 ночи
  • 2 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе туре
  • Входные билеты в объекты посещения
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Калининград и обратно
  • Одноместное размещение — доплата 4000 – 7000 руб. (стоимость уточняйте)
  • Экскурсия в замок Шаакен и посещение сыроварни Шаакендорф (стоимость зависит от количества желающих)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?

Тур состоится при группе от 2 до 6 участников.

Последовательность экскурсий в туре может быть изменена.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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