Наши путешествия проходят в уединённом формате мини-группы, а останавливаемся мы только в комфортных отелях.
Мы прислушиваемся к желаниям участников, поэтому дополнительно также можем организовать посещение замка Шаакен и сыроварни Шаакендорф.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом Китобоя
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда.
Рекомендуем брать билеты с приездом до 12 часов.
Сразу отправимся осматривать необычные достопримечательности Калининграда, а также посетим самые знаковые музеи города.
Познакомимся с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв. Вы пройдетесь по острову Кнайпхоф — сердцу Старого Калининграда, где находится средневековый Кафедральный собор и могила философа Иммануила Канта.
Далее прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.
В этом районе посетим музей-квартиру Альтес Хаус: мы приглашаем вас в гости к одному кёнигсбергскому негоцианту. Его звали Густав Гроссманн. Столетие назад он жил здесь, в этой квартире — в доме, построенном в 1912 году, в которой удалось воссоздать интерьер его квартиры с точностью до мельчайших деталей.
После отправимся в Музей Мирового океана — с набережной исторического флота, на которой можно посетить многочисленные морские суда, включая подводную лодку.
Совершим путешествие во времени, заглянув в Музей Дом Китобоя. Почувствуем дух молодого российского города на западной оконечности тогдашнего Советского Союза.
А еще мы посетим ароматную точку города — Музей Марципана, где сможем попробовать марципан на вкус и приобрести сладости для подарков.
Заселяемся в отель SALVE (возможны другие отели аналогичного уровня).
Загадочный Калининград: Секретный бункер, Форт №11, Форт №5. Дополнительные экскурсии по желанию
Завтракаем в отеле.
Отправляемся на экскурсию «Загадочный Калининград», где узнаем о загадках связанных с городом, начиная с тайн рыцарских орденов до секретных обществ второй мировой войны.
Посетим музей «Секретный Бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.
Осмотрим Форт № 11 «Дёнхофф», который практически полностью сохранился в первоначальном виде.
Увидим ещё один форт — № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», где сможем прогуляться под сводами легендарного фортификационного сооружения, осмотреть его помещения, внутренние дворики и укрытия, увидеть выставку редких военных фотографий «Штурм Кёнигсберга» и посетить открытую экспозицию вооружения времен Великой Отечественной войны.
По желанию и за доп. плату посетим замок Шаакен. Наш гид проведет экскурсию, а потом мы заглянем в музей инквизиции, увидим экспозицию осадных орудий и сделаем фото в средневековых одеждах.
Отличительной чертой замка Шаакен является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Окунёмся в эпоху средневековья! По запросу, возможно посещение сыроварни Шаакендорф.
Возвращаемся в Калининград.
Трансфер в аэропорт
Завтрак, освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал – вы можете выбрать любой удобный для себя рейс.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостевом доме SALVE в Калининграде или в аналогичной гостинице.
Возможно размещение в отелях «Калининград» 3*, «Ibis Калининград Центр» 3*, «Чайковский» 4*, «Европа» 3* — с доплатой.
Варианты проживания
Гостевой дом SALVE
► Гостевой дом «постель и завтрак» SALVE расположен в 5 км от Кёнигсбергского собора. К услугам гостей сад, терраса и круглосуточная стойка регистрации.
► На всей территории гостевого дома действует бесплатный Wi-Fi.
► По утрам в этом гостевом доме типа «постель и завтрак» подают завтрак по меню и континентальный завтрак.
Гостиница Калининград 3* (c доплатой)
► Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок.
► К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
► Номера гостиницы “Калининград” с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой.
«Ibis Калининград Центр» 3* (c доплатой)
► Отель «Ibis Калининград Центр» с баром расположен в 10 минутах ходьбы от Кафедрального собора в Калининграде.
► Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан Ibis Kitchen, где подают блюда интернациональной кухни.
► Номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств сейф. В собственной ванной комнате с феном установлен душ.
Чайковский 4* (c доплатой)
► Расположен в историческом центре города Калининграда, занимает старинное, построенное в начале двадцатого века, четырёхэтажное здание.
► Здание отеля, построенное в начале XX века в период до 1914 года в стиле модерн с использованием элементов барокко, находится под государственной охраной, как объект культурного наследия местного (муниципального) значения. Особенности объекта, послужившие основанием для включения его в реестр объектов культурного наследия: ризалиты, сандрики, межэтажные и венчающий карнизы, а также декоративное оформление лицевого фасада.
► В коридорах, номерах и ресторане имеется большое количество раритетных и дизайнерских вещей, собранных с разный стран мира. «Чайковский» – это не обычный дизайн проект, здесь за каждой вещью стоит своя история и сам отель целиком наполнен уютом и теплой атмосферой.
Отель Европа 3* (c доплатой)
► Трехзвездочный апарт-отель «Европа» расположен в Калининграде, в 2 км от Росгартенских ворот и в 2,5 км от Музея янтаря. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и ресторан, на территории установлен банкомат. В числе удобств бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена платная частная парковка.
► Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, микроволновая печь, чайник, душ, тапочки и письменный стол.
► В некоторых номерах установлен сейф. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Всем гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
► По утрам сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле Salve 2 ночи
- 2 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе туре
- Входные билеты в объекты посещения
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Калининград и обратно
- Одноместное размещение — доплата 4000 – 7000 руб. (стоимость уточняйте)
- Экскурсия в замок Шаакен и посещение сыроварни Шаакендорф (стоимость зависит от количества желающих)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?
Тур состоится при группе от 2 до 6 участников.
Последовательность экскурсий в туре может быть изменена.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору