1 день

Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, Амалиенау. Музеи Альтес Хаус, Марципана, Дом Китобоя

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда.

Рекомендуем брать билеты с приездом до 12 часов.

Сразу отправимся осматривать необычные достопримечательности Калининграда, а также посетим самые знаковые музеи города.

Познакомимся с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв. Вы пройдетесь по острову Кнайпхоф — сердцу Старого Калининграда, где находится средневековый Кафедральный собор и могила философа Иммануила Канта.

Далее прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.

В этом районе посетим музей-квартиру Альтес Хаус: мы приглашаем вас в гости к одному кёнигсбергскому негоцианту. Его звали Густав Гроссманн. Столетие назад он жил здесь, в этой квартире — в доме, построенном в 1912 году, в которой удалось воссоздать интерьер его квартиры с точностью до мельчайших деталей.

После отправимся в Музей Мирового океана — с набережной исторического флота, на которой можно посетить многочисленные морские суда, включая подводную лодку.

Совершим путешествие во времени, заглянув в Музей Дом Китобоя. Почувствуем дух молодого российского города на западной оконечности тогдашнего Советского Союза.

А еще мы посетим ароматную точку города — Музей Марципана, где сможем попробовать марципан на вкус и приобрести сладости для подарков.

Заселяемся в отель SALVE (возможны другие отели аналогичного уровня).