Захватывающий сплав на байдарках по реке Лава. Маршрут начинается от одного из красивейших мест города Правдинска и заканчивается у берегов Средневекового городища «Ушкуй». Протяженность всего маршрута 9 км. Историко-природный парк 🌳 «Городище Ушкуй» - это воссозданное аутентичное укрепленное поселение XII-XIV вв. Вы словно переноситесь во времени и оказываетесь в настоящем Средневековье! С его бытом, традициями, архитектурой и устоями. В городище будет организован обед и экскурсия ⛳ по городищу.