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На байдарках в средневековье

Tokaliningrad
Tokaliningrad – Гид из Калининграда
Вы устали от традиционных экскурсий? Вам хочется чего-то особенного? А может быть даже экстремального? Присоединяйтесь к нашему сплаву на байдарках по реке Лава.

Шумная река выведет нас к средневековому городку «Ушкуй».

Здесь вы познакомитесь с бытом, традициями и культурой тех времен.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 900 ₽ за человека

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На байдарках в средневековье
На байдарках в средневековье

Что вы увидите

  • г. Правдинск
  • Кирха Фридланда
  • Правдинская ГЭС-3
  • река Лава
  • Историко-природный парк «Городище Ушкуй»
Захватывающий сплав на байдарках по реке Лава. Маршрут начинается от одного из красивейших мест города Правдинска и заканчивается у берегов Средневекового городища «Ушкуй». Протяженность всего маршрута 9 км. Историко-природный парк 🌳 «Городище Ушкуй» - это воссозданное аутентичное укрепленное поселение XII-XIV вв. Вы словно переноситесь во времени и оказываетесь в настоящем Средневековье! С его бытом, традициями, архитектурой и устоями. В городище будет организован обед и экскурсия ⛳ по городищу.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение
  • Сплав по реке Лава
  • Входные билеты в городище «Ушкуй»
  • Экскурсия по городищу «Ушкуй»
Что не входит
  • Питание - комплексный средневековый обед = 500 рублей
Начало и место завершения
🚩 Дом Советов (г. Калининград, ул. Шевченко, 4)
На байдарках в средневековье
На байдарках в средневековье
На байдарках в средневековье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tokaliningrad
Tokaliningrad
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