Захватывающий сплав на байдарках по реке Лава. Маршрут начинается от одного из красивейших мест города Правдинска и заканчивается у берегов Средневекового городища «Ушкуй». Протяженность всего маршрута 9 км. Историко-природный парк 🌳 «Городище Ушкуй» - это воссозданное аутентичное укрепленное поселение XII-XIV вв. Вы словно переноситесь во времени и оказываетесь в настоящем Средневековье! С его бытом, традициями, архитектурой и устоями. В городище будет организован обед и экскурсия ⛳ по городищу.
Что входит
Транспортное обслуживание
Сопровождение
Сплав по реке Лава
Входные билеты в городище «Ушкуй»
Экскурсия по городищу «Ушкуй»
Что не входит
Питание - комплексный средневековый обед = 500 рублей
Начало и место завершения
🚩 Дом Советов (г. Калининград, ул. Шевченко, 4)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.