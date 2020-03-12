317 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Выражаем огромную благодарность Павлу за интересную насыщенную экскурсию "На Куршскую косу через форты и замки". Сразу видно, когда человек с душой и самоотдачей занимается любимым делом. Павел не только прекрасно владеет материалом, но и отлично умеет увлечь и заинтересовать своих слушателей. А это, на наш взгляд, является несомненным плюсом для гида. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии и его организация. Мы получили прекрасные впечатления от отлично проведенного дня в приятной компании и много новых знаний. Павел, спасибо вам большое за все, желаем успехов в вашем интересном деле!!!