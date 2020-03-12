317 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии

Павел
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Павел – ваш гид
Многие слышали и читали о Куршской Косе, но немногие ее видели.

Тогда поехали! До Косы ехать приблизительно двадцать пять километров, поэтому предлагаю заскочить в пару любопытнейших мест Калининградской области.

Вас ждет знакомство с архитектурными памятниками, военными мемориалами, знаменитыми заповедниками и многим другим.
7000 ₽
6300 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автобусе
Продолжительность 7.5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Калининград
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У этой экскурсии317 отзывов
4.96
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки

Программа

  • «Форт №3». Великолепный памятник фортификационной архитектуры Кенигсберга 19 века.. Один из пятнадцати фортов Кенигсберга, он самый крупный и высокий, имеет настоящий подземный ход, по которому можно пройти, вооружившись фонариком. Сохранившийся гораздо лучше других фортов, он тем не менее овеян наибольшим количеством легенд. Это — и легенда о «белой даме», и о духах языческого святилища, на котором форт и был построен. Послушав последнюю легенду 2000-го года, переполошившую весь поисково-археологический мир своей знаменитой находкой древних сокровищ в этом форту, отправляемся дальше.
  • Следующая остановка — замок Нессельбек. Единственный целый замок на территории Калининградской области, имеющий средневековую архитектуру 14 века. Зубчатые башни, подъемные решетки, мосты и рвы не мешают замку быть живым и привлекательным! В нем до сих пор варят свое знаменитое пиво и готовят вкуснейшие блюда. С мая месяца на турнирной площадке замка проводятся рыцарские бои. Налюбовавшись замком, двигаемся дальше.
  • Уже через пять минут можно будет подъехать к мемориалу и «вдохнуть» военной истории века уже двадцатого. Под открытым небом находится музей советской военной техники — начиная со знаменитого Т-34, принимавшего участие в боях за Кенигсберг – до танковой техники последних дней социализма. Оторвавшись от военного лихолетья, отправимся в самый удивительный уголок местной природы — на Куршскую Косу.
  • Наша первая остановка на Косе — Музей заповедника «Куршская Коса». Помимо живых кабанов, лис и волков, здесь можно увидеть настоящие модели планеров, летавших над Косой до 1945 года. Скульптуры всех знаменитых богов и духов древнего прусского пантеона. Величественные виды на залив и море дополнят первую остановку нашей экскурсии.
  • Громкое пение птиц и крик журавлей заставят остановиться в следующем месте. Именно здесь находится самая большая в мире орнитологическая станция. Доктора наук и старшие научные сотрудники при вас поймают, взвесят, окольцуют и, возможно — именно вам дадут выпустить птичку на волю!
  • Пришло время обеда? Предлагаю свернуть в милый гофмановский городок «Р. Зиттен» ныне — поселок Рыбачий. Здесь великолепно готовят рыбные блюда. Пригубив и опробовав, отправляемся на разгадку очередной тайны Куршской Косы.
  • «Танцующий лес» — наша очередная остановка. Нигде в мире нет такой богатой коллекции столь причудливых растительных форм. Изогнутые удивительным образом стволы сосен создают впечатление мистического застывшего танца. Есть много гипотез о происхождения этого уникального явления, однако, к окончательному мнению специалисты так и не пришли. Окончательное мнение — за вашей фантазией!
  • Конечная точка нашего маршрута — дюна Эфа. Она поглотила в 18 веке целый замок со стоящей рядом деревней. Ее нынешняя высота составляет 62 метра. Поднявшись на дюну, мы буквально взлетаем вверх над раскинувшейся до самого горизонта песчаной «пустыней». Открывающийся вид моря и залива с обеих сторон Косы никого не оставит равнодушным!
  • Если остались силы и время, можно снова опуститься к морю и искупаться!
  • Дальше нас ждет возвращение домой.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу — 300 руб. за автомобиль и 150 рублей с человека; музей Куршской косы — 100 руб. с человека, детям — 50 руб.; орнитологическая станция — 100р. с человека, детям — 50 руб.; питание
  • Если вы не проживаете в Калининграде, возможны дополнительные расходы на дорогу
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Калининград.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Родился и вырос в Калининграде. 1970 г.р.. Образование высшее. Туризмом занимаюсь 4 года. Водитель с 20 летним стажем. Вожу на своем микроавтобусе ФольксвагенТ5 2008 г.в.. (до 8 посадочных мест). Есть возможность привлекать для работы микроавтобусы VIP класса и с количеством мест до 21. Историей своего края интересуюсь с юности. В 1993 году создал первый в Калининграде рыцарский клуб, который действует поныне. Работал с археологами и историками края. Принимал участие, в т.ч. со своим клубом, в съемках многих исторических сюжетов. Помимо поздней истории, неплохо знаком с историей Тевтонского ордена и древней Пруссии, включая легенды и предания. Очень хорошо знаю географию Калининградской области, осуществляю экскурсии в самые дальние малоизвестные уголки области.
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317 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Спасибо Павлу за интересную и познавательную экскурсию, интересная подача материала доступная для людей разных интересов. Все было удачно спланировано, не было большого скопления людей при осмотре достопримечательностей. Рекомендую экскурсию и Павла как гида при помещении Калининграда.
5 марта 2020
Экскурсия просто превзошла все ожидания! Просто изумительна! Павел просто отменный рассказчик, да ещё и с энциклопедическими знаниями в своей области. Большое спасибо за очень интересную и насыщенную экскурсию.
4 марта 2020
Это была великолепная экскурсия, очень познавательно. Павел замечательный рассказчик, очень многое знает и с любовью относится к своему краю. Время пролетело незаметно. Обязательно посоветует вас своим друзьям!!! Павлу учачи и процветания!
18 февраля 2020
Выражаем огромную благодарность Павлу за интересную насыщенную экскурсию "На Куршскую косу через форты и замки". Сразу видно, когда человек с душой и самоотдачей занимается любимым делом. Павел не только прекрасно владеет материалом, но и отлично умеет увлечь и заинтересовать своих слушателей. А это, на наш взгляд, является несомненным плюсом для гида. Очень хорошо продуман маршрут экскурсии и его организация. Мы получили прекрасные впечатления от отлично проведенного дня в приятной компании и много новых знаний. Павел, спасибо вам большое за все, желаем успехов в вашем интересном деле!!!
13 февраля 2020
Очень довольны, что выбрали экскурсию именно у Павла. Увлекательно и очень интересно. Комфортная подача информации. Оценка 10 из 10!
6 февраля 2020
Экскурсия отличная! Павел большой молодец! Очень интересно, познавательно и с комфортом!
30 января 2020
Экскурсия просто замечательная! И нам очень повезло с погодой на косе) Алексей супер экскурсовод! На все наши вопросы отвечал очень познавательно) Узнали много интересного! Всем советуем!!!
Виталий
13 января 2020
Экскурсия прошла замечательно. Интересный рассказ, неперегружен лишней информацией.
10 января 2020
Прекрасный экскурсовод! Прекрасная экскурсия! Прекрасная Куршская коса! Очень интересный рассказ об этой прекрасной земле! Спасибо этому краю за красоту и Павлу за прекрасную организацию и интересную информацию. Спасибо!!!
10 января 2020
Очень понравилась экскурсия у Павла!
Легко , позитивно , познавательно )
Рекомендую )
Ещё 307 отзывов

Павел проводит ещё 2 экскурсии

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