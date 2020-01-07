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Исследовать древнюю кирху и средневековый замок Бальга на авто-пешеходной экскурсии

Егор
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Егор – ваш гид
Вы отправитесь на юг Калининградской области в поиске заброшенных мест, богатых историей и легендами.

Погуляете по руинам кирхи Бранденбург и замка Бальга и узнаете, откуда в Пруссию пришли рыцари, как они строили храмы, дворцы и крепости и почему сегодня они разрушены.
3760 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
На внедорожнике — к руинам рыцарского замка!
На внедорожнике — к руинам рыцарского замка!

Что вас ожидает

Руины Бранденбургской кирхи
На пути к замку Бальга мы посетим руины кирхи Бранденбург в поселке Ушаково. Состоящая в былые времена из башни и кирпичного здания в готической кладке на диком камне, сегодня кирха XV века сохранила только колокольню без крыши. Вы узнаете, как складывалась ее история, и привлекает ли она путешественников и археологов сегодня.

Таинственный замок Бальга
Бальга — старейший замок Калининградской области и один из самых известных памятников средневековой рыцарской архитектуры в стиле кирпичной готики. Вы услышите о нем удивительные легенды и самые интересные исторические факты: когда и кем замок был построен, что было на его месте раньше, кто такие рыцари Тевтонского ордена и почему Бальга оказалась в запустении. А также обязательно исследуете то, что осталось от могучего замка.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • Пешая часть маршрута пролегает по необорудованным тропам. Надевайте удобную обувь и одежду.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser.
На внедорожнике — к руинам рыцарского замка!
На внедорожнике — к руинам рыцарского замка!
На внедорожнике — к руинам рыцарского замка!
На внедорожнике — к руинам рыцарского замка!
На внедорожнике — к руинам рыцарского замка!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Егор
Егор
Меня зовут Егор, я фанат и знаток истории Янтарного края. Родился и вырос в Светлогорске, очень люблю необычные и редкие места Калининграда и области. С радостью покажу вам заброшенные средневековые замки, кирхи, городища и объекты Второй мировой войны и расскажу о них самое интересное. Формат моих экскурсий всегда нестандартный: поездки по области на внедорожнике и пешие прогулки по непопулярным среди туристов местам. Надеюсь на скорую встречу!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 января 2020
Очень понравилось. Зажигательный рассказ, отличное знание истории средних веков, шикарная манера подачи. Несколько часов пролетели быстро, даже длинная дорога прошла незаметно под увлекательные истории. Отдельное спасибо за внеплановый показ форта сверх программы. И еще спасибо за выданные сапоги, чтобы лазить по заброшке, пригодились;).
Очень советуем!

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