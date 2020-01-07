Что вас ожидает

Руины Бранденбургской кирхи

На пути к замку Бальга мы посетим руины кирхи Бранденбург в поселке Ушаково. Состоящая в былые времена из башни и кирпичного здания в готической кладке на диком камне, сегодня кирха XV века сохранила только колокольню без крыши. Вы узнаете, как складывалась ее история, и привлекает ли она путешественников и археологов сегодня.

Таинственный замок Бальга

Бальга — старейший замок Калининградской области и один из самых известных памятников средневековой рыцарской архитектуры в стиле кирпичной готики. Вы услышите о нем удивительные легенды и самые интересные исторические факты: когда и кем замок был построен, что было на его месте раньше, кто такие рыцари Тевтонского ордена и почему Бальга оказалась в запустении. А также обязательно исследуете то, что осталось от могучего замка.