На этой экскурсии вы увидите уникальный облик города с невероятной историей, где переплелись вместе...

На этой экскурсии вы увидите уникальный облик города с невероятной историей, где переплелись вместе эпохи от Средневековья до современности.

Мы прогуляемся по его историческому центру и увидим самые лучшие его достопримечательности.

Я помогу Вам разобраться в архитектурных стилях Калининграда, расскажу историю Башни Врангеля, борющихся зубров и многое другое.
Наследие Кёнигсберга
Наследие Кёнигсберга
Наследие Кёнигсберга
Наследие Кёнигсберга
Наследие Кёнигсберга
Наследие Кёнигсберга
Наследие Кёнигсберга

Что вас ждет:

  • Увидим кирху памяти королевы Луизы

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Площадь
Завершение: Центральный парк культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Юлия
Юлия
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