Начало экскурсии обговаривается с вами

На этой экскурсии вы увидите уникальный облик города с невероятной историей, где переплелись вместе эпохи от Средневековья до современности.



Мы прогуляемся по его историческому центру и увидим самые лучшие его достопримечательности.



Я помогу Вам разобраться в архитектурных стилях Калининграда, расскажу историю Башни Врангеля, борющихся зубров и многое другое.