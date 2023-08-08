Познавательная экскурсия по Калининграду: посетите знаменитый Кафедральный собор
Вы увидите оборонительные укрепления города: бастион «Грольман», казарма «Кронпринц», башня «Дона», форт № 11.
Посетите визитную карточку города —Кафедральный собор, расположенный на живописном острове Канта, прогуляетесь по берегу Преголи в Рыбной деревне, узнаете легенду о семи мостах. Старые районы немецких вилл (XVIII-нач. XX вв.) дополнят незабываемые впечатления о городе.
Старинные кирхи, оборонительные укрепления, дома в стиле фахверк, черепичные крыши и брусчатые мостовые.
Посетите визитную карточку города —Кафедральный собор, расположенный на живописном острове Канта, прогуляетесь по берегу Преголи в Рыбной деревне, узнаете легенду о семи мостах. Старые районы немецких вилл (XVIII-нач. XX вв.) дополнят незабываемые впечатления о городе.
Старинные кирхи, оборонительные укрепления, дома в стиле фахверк, черепичные крыши и брусчатые мостовые.
Ближайшие даты:
8
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Что вас ожидает:
- Площадь Победы
- Музей мирового океана
- Кафедральный собор и могила Канта
- Бранденбургские ворота
- Королевские ворота
- Росгартенские ворота
- Литовский вал
- Площадь Василевского
- Башня «Дер Дона»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут экскурсии:Королевские ворота — Литовский вал-башня «Дона» — Башня "Врангель" — Площадь Победы — бывший немецкий район Хуфен — Зоопарк-кирха королевы Луизы — район Амалиенау — район Ратсхоф — Музей Мирового океана — Бранденбургские ворота — Здание Кенигсбергской биржи — Кафедральный собор — Рыбная деревня.
Организационные детали:
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле или автобусе повышенной комфортности до 8 человек;
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
- Дополнительно оплачивается билет форт №11.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входной билет в форт 11 — 300 руб. /взрослый
- Детский до 7 лет бесплатно
- Льготные 150 р
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Организационные детали:
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле или автобусе повышенной комфортности до 8 человек
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
- Дополнительно оплачивается билет форт №11
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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