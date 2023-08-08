Назад в прошлое Кенигсберга

Познавательная экскурсия по Калининграду: посетите знаменитый Кафедральный собор

Описание
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Вы увидите оборонительные укрепления города: бастион «Грольман», казарма «Кронпринц», башня «Дона», форт № 11.

Посетите визитную карточку города —Кафедральный собор, расположенный на живописном острове Канта, прогуляетесь по берегу Преголи в Рыбной деревне, узнаете легенду о семи мостах. Старые районы немецких вилл (XVIII-нач. XX вв.) дополнят незабываемые впечатления о городе.

Старинные кирхи, оборонительные укрепления, дома в стиле фахверк, черепичные крыши и брусчатые мостовые.
Назад в прошлое Кенигсберга
Назад в прошлое Кенигсберга
Назад в прошлое Кенигсберга
Назад в прошлое Кенигсберга
Назад в прошлое Кенигсберга
Назад в прошлое Кенигсберга
Назад в прошлое Кенигсберга
Ближайшие даты:
8
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авг
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Что вас ожидает:

  • Площадь Победы
  • Музей мирового океана
  • Кафедральный собор и могила Канта
  • Бранденбургские ворота
  • Королевские ворота
  • Росгартенские ворота
  • Литовский вал
  • Площадь Василевского
  • Башня «Дер Дона»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут экскурсии:

Королевские ворота — Литовский вал-башня «Дона» — Башня "Врангель" — Площадь Победы — бывший немецкий район Хуфен — Зоопарк-кирха королевы Луизы — район Амалиенау — район Ратсхоф — Музей Мирового океана — Бранденбургские ворота — Здание Кенигсбергской биржи — Кафедральный собор — Рыбная деревня.

Организационные детали:

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле или автобусе повышенной комфортности до 8 человек;
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
  • Дополнительно оплачивается билет форт №11.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет в форт 11 — 300 руб. /взрослый
  • Детский до 7 лет бесплатно
  • Льготные 150 р
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле или автобусе повышенной комфортности до 8 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается билет форт №11
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
ворота

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