6 отзывов оставили туристы

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Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду

Ощутить себя жителями двух городов в одном и полюбоваться виллами Амалиенау

5
6 отзывов
Виктория
Виктория – Гид из Калининграда
Как-то мы застряли в Калининграде на изоляции — и каждый день гуляли 👣 по любимому району.

Так появился этот маршрут, в котором всегда есть место сюрпризу «а давайте повернем сюда».

Присоединяйтесь к нашей прогулке в мини-группе: вы увидите старинные здания и узнаете Калининград без дат и имен, от которых кругом голова.

Вместо этого вы проживете с городом его эпохи!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 790 ₽ за человека

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Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду
Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду

Что вас ожидает

Дружеская прогулка 👣 из прошлого в настоящее
Вместе мы перенесемся на 100 лет назад и попробуем стать жителями тихого района Амалиенау — попьем кофе в сквере, отправим открытку по почте. Затем примерим роль первых переселенцев города, и вы поймете, почему от Кенигсберга осталось так мало. И конечно, вы побудете современными калининградцами: я расскажу, как мы живем и куда ходим, поделюсь веселыми историями и адресами вкусных мест Калининграда.

Известные маршруты и нетуристические тропы
Прогулка пройдет в окрестностях Амалиенау. Около площади Победы обсудим, какие немецкие здания здесь сохранились. Найдем старейший кинотеатр России, памятник зубрам, переживший войну, и девочку на улитке. Вы увидите не только именитые виллы — например, Шмидт и Маковски, но и те, до которых редко доходят путешественники. В городском парке 🌳 посмотрим на белоснежную кирху королевы Луизы. А еще по желанию дойдем до живописного пруда Поплавок.

☕ 🍩 Мы включили в прогулку и несколько гастрономических пунктов: магазин марципана (здесь можно купить даже мороженое из этого лакомства), вкуснейшую пекарню и, пожалуй, лучшую кофейню Калининграда.

Организационные детали

  • Черный кофе, открытка и марка включены 😃
  • Надевайте удобную обувь, возьмите с собой зонт (погода у нас капризная) и перекус по желанию
Начало и место завершения
🚩 на улице ​Генерал-лейтенанта Озерова
Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду
Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду
Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду
Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду
Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду
Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду
Неформальная прогулка по Кенигсбергу-Калининграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Привет! Меня зовут Вика, прогулки часто провожу вместе со своим мужем Антоном) Мы организуем путешествия в Норвегию, Исландию, Японию и много куда еще. Пока границы были закрыты из-за пандемии, мы начали делать небольшие путешествия в Калининград. И так появилось несколько идей для классных прогулок/экскурсий по нашему родному городу.
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6 отзывов оставили туристы

10 октября 2020
Вика- молодчина! Ее экскурсия отличается от обычных в таких случаях. Нет перегруженности датами и энциклопедическими данными. Напротив, рассказ о прошлом и настоящем выстроен в живой манере, сопровождается показом старых фотографий, и ты как бы окунаешься на мгновенье в историю. Штрих с угощением горячим кофе в середине экскурсии ( который принёс муж явки) пришёлся весьма кстати, тем более, что очень удачно выбрано доя этого место в тихом и уютном сквере. И вручение открыток с видами Кёнигсберга, которые отправили сразу кто детям, кто знакомым, а к о и сам себе- тоже совсем необычная деталь! Расставаться не хотелось. Вике с мужем- удачи во всем! Спасибо, ребята!
3 октября 2020
Отличная экскурсия по довольно необычному маршруту. Виктория прекрасный гид, которая поможет Вам по-настоящему влюбиться в город и взглянуть на него под другим углом.
26 сентября 2020
Чтобы закрутить роман на долго, хорошо бы узнать своего избранника с разных сторон. Чтобы закрутить роман с городом, просто необходимо побывать именно на такой прогулке! Когда с любовью и вдохновением Виктория с супругом разливают по чашками вкусный кофе и интересные, а иногда и пикантные подробности жизни города. А еще на такой прогулке у вас есть все шансы плотнее познакомиться с участниками прогулки и организовать совместное путешествие. Вот такая тёплая, лёгкая и располагающая атмосфера создаётся на этой прогулке!! Спасибо за атмосферу и кусочки души Калининграда с прожилками Кенексберга!
25 сентября 2020
Есть два основных способа изучения незнакомого города: 1) взять экскурсию в бюро и лицензированные тетушки будут вешать на уши отработанную годами экскурсионную лапшу. 2) Изучить сотни форумов и отзывов в Интернете, составить свой маршрут и пройти по нему. Мы выбрали третий - прогулку с энтузиастом - жителем города, который может показать город изнутри, поделиться своей любовью к нему. И мы нашли здесь Викторию, которая смогла показать секреты города изнутри, обратить внимание на интересные детали, которые я сам бы не заметил. В размеренном темпе, с перерывами на посиделки в сквериках, со вкусным горячим кофе по немецкому рецепту, прогулка доставила море позитива. Если вы любите ходить пешком, любите заряжаться не датами, а впечатлениями - вам точно понравится. Как и нам.
1 сентября 2020
Если Вы любите знакомиться с городом не из окна автобуса, а обращая внимание на детали, проходить его ногами, то эта экскурсия для Вас. Большой пешеходный маршрут проходит по нескольким районам. Поскольку люблю ходить пешком, то получила от прогулки большое удовольствие. Вас не перегружают датами, но в то же время погружают в мир старого Кенигсберга. Это скорее прогулка с другом, который ведёт тебя по любимым местам. Мы прогуляли целых 4 часа. Приятным бонусом стало угощение кофе. Гид внимательно следит за самочувствием экскурсантов и неоднократно предлагала в красивых местах присесть передохнуть. Впечатления остались самые хорошие. Я увидела то, мимо чего сама прошла бы, не заметив. Спасибо!
1 сентября 2020
Отличный экскурсовод, приятно слушать. С этой экскурсией можно познакомиться с разным Калининградом, и новым, и старым. Есть остановки на отдохнуть.

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