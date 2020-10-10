6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Дружеская прогулка 👣 из прошлого в настоящее

Вместе мы перенесемся на 100 лет назад и попробуем стать жителями тихого района Амалиенау — попьем кофе в сквере, отправим открытку по почте. Затем примерим роль первых переселенцев города, и вы поймете, почему от Кенигсберга осталось так мало. И конечно, вы побудете современными калининградцами: я расскажу, как мы живем и куда ходим, поделюсь веселыми историями и адресами вкусных мест Калининграда.

Известные маршруты и нетуристические тропы

Прогулка пройдет в окрестностях Амалиенау. Около площади Победы обсудим, какие немецкие здания здесь сохранились. Найдем старейший кинотеатр России, памятник зубрам, переживший войну, и девочку на улитке. Вы увидите не только именитые виллы — например, Шмидт и Маковски, но и те, до которых редко доходят путешественники. В городском парке 🌳 посмотрим на белоснежную кирху королевы Луизы. А еще по желанию дойдем до живописного пруда Поплавок.

☕ 🍩 Мы включили в прогулку и несколько гастрономических пунктов: магазин марципана (здесь можно купить даже мороженое из этого лакомства), вкуснейшую пекарню и, пожалуй, лучшую кофейню Калининграда.

Организационные детали