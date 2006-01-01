Вы сможете окунуться в эпоху средневековья в воссозданном по всем канонам средневекового зодчества замке «Нессельбек». Музей 🖼 средневековых пыток (16+), расположенный в башне замка, предлагает увидеть своими глазами историю 📖 телесных наказаний и орудия инквизиции. Музей средневековых пыток по праву занимает почетное место среди музеев Калининграда и достоин вашего внимания. Здесь представлены орудия, которыми жестоко пытали и убивали злоумышленников, заговорщиков и преступников в разные времена. Все экспонаты восстановлены на основании чертежей и прочих исторических документов и дают возможность посетителям ознакомиться с тем, как выглядели эти орудия много лет тому назад.

Побываете в одном из старейших курортов на побережье Балтийского моря 🌊 — г. Зеленоградске. История города (в прошлом Кранца) берет свое начало с трактира «Крантакруг» (от прусского слова «крантас» — обрывистый берег) и насчитывает более двух столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые 🤩 отели и модные частные дома менее чем за полвека украсили побережье Кранца.

Во время экскурсии 🧭 по Зеленоградску вы увидите довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города. В 1885г. построена железная дорога, связавшая морской курорт с Кёнигсбергом. Всё способствовало тому, что немецкий Кранц стал излюбленным местом отдыха. Путешествуя по историческому центру бывшего немецкого курорта, увидите бывшую фешенебельную гостиницу «Балтийское море», где останавливался Столыпин с женой и дочерью во время своего визита в Кранц. В честь этого факта на историческом здании была установлена мемориальная доска.

Самой знаменитой женщиной Восточной Пруссии по праву считается королева Луиза. Народ ее почитал, любил и называл своей духовной наставницей. В 2006 году на променаде был открыт бювет королевы Луизы с источником минеральной воды «Зеленоградская».

Приятным завершением экскурсии станет посещение маленькой семейной сыроварни открытого типа «Schaaken DORF» в п. Некрасово под Зеленоградском, где есть возможность продегустировать и приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия. Дегустация сыров за доп. плату — 250 руб. /чел.

*На питание отводится время в г. Зеленоградске (по желанию за доп. плату).