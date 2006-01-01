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Немецкое Средневековье — Кранц и Замок Нессельбек

4.6
40 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
Буквально за 40 минут из современного Калининграда можно перенестись в средневековый немецкий город 🏙️.

В Зеленоградске, а в прошлом Кранце, как будто замерло время.

На улочках стоят старинные усадьбы, железнодорожный вокзал, водонапорная башня, бюветы… Здесь даже воссоздали настоящий средневековый замок 🏰.

За 7 часов вы узнаете все о средневековых пытках, как появился курорт на Балтийском море 🌊 и почему Столыпин влюбился ❤️ в этот город.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Немецкое Средневековье — Кранц и Замок Нессельбек
Немецкое Средневековье — Кранц и Замок Нессельбек

Что вы увидите

  • Кранц (Зеленоградск)
  • замок «Нессельбек»
  • сыроварня Schaaken DORF
Вы сможете окунуться в эпоху средневековья в воссозданном по всем канонам средневекового зодчества замке «Нессельбек». Музей 🖼 средневековых пыток (16+), расположенный в башне замка, предлагает увидеть своими глазами историю 📖 телесных наказаний и орудия инквизиции. Музей средневековых пыток по праву занимает почетное место среди музеев Калининграда и достоин вашего внимания. Здесь представлены орудия, которыми жестоко пытали и убивали злоумышленников, заговорщиков и преступников в разные времена. Все экспонаты восстановлены на основании чертежей и прочих исторических документов и дают возможность посетителям ознакомиться с тем, как выглядели эти орудия много лет тому назад.
Побываете в одном из старейших курортов на побережье Балтийского моря 🌊 — г. Зеленоградске. История города (в прошлом Кранца) берет свое начало с трактира «Крантакруг» (от прусского слова «крантас» — обрывистый берег) и насчитывает более двух столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые 🤩 отели и модные частные дома менее чем за полвека украсили побережье Кранца.
Во время экскурсии 🧭 по Зеленоградску вы увидите довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города. В 1885г. построена железная дорога, связавшая морской курорт с Кёнигсбергом. Всё способствовало тому, что немецкий Кранц стал излюбленным местом отдыха. Путешествуя по историческому центру бывшего немецкого курорта, увидите бывшую фешенебельную гостиницу «Балтийское море», где останавливался Столыпин с женой и дочерью во время своего визита в Кранц. В честь этого факта на историческом здании была установлена мемориальная доска.
Самой знаменитой женщиной Восточной Пруссии по праву считается королева Луиза. Народ ее почитал, любил и называл своей духовной наставницей. В 2006 году на променаде был открыт бювет королевы Луизы с источником минеральной воды «Зеленоградская».
Приятным завершением экскурсии станет посещение маленькой семейной сыроварни открытого типа «Schaaken DORF» в п. Некрасово под Зеленоградском, где есть возможность продегустировать и приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия. Дегустация сыров за доп. плату — 250 руб. /чел.
*На питание отводится время в г. Зеленоградске (по желанию за доп. плату).
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
  • посещение музея средневековых пыток и наказаний замка "Нессельбек"
Что не входит
  • билеты в музей "Мурариум" + смотровая площадка - 280 руб.
  • билеты в музей Черепов и скелетов - 150 руб.
  • дегустация в маленькой семейной сыроварне открытого типа Schaaken DORF-250 руб.
Начало
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская 57
Немецкое Средневековье — Кранц и Замок Нессельбек
Немецкое Средневековье — Кранц и Замок Нессельбек
Немецкое Средневековье — Кранц и Замок Нессельбек
Немецкое Средневековье — Кранц и Замок Нессельбек
Немецкое Средневековье — Кранц и Замок Нессельбек

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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