Начало экскурсии обговаривается с вами

Я провезу вас по самым красивым и необычным местам, главной достопримечательности Калининграда — Куршской косе.
Мы покормим лебедей на Куршском заливе и нагуляемся по пляжу Балтийского моря.
Поищем янтарь.
Посетим Танцующий лес и насладимся белыми дюнами с вершины Эфа.
Пообедаем на море и купим вкуснейшую рыбу горячего копчения.
Важно знать:
Это не стандартная экскурсионная программа, а скорее прогулка с местным жителем.
Питание и зелёный сбор оплачиваются отдельно.
Цены на экскурсию
Для группы 1-8 человек
Стандартное предложение
8 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Оплата въезда на Куршскую косу (зелёный сбор) 150 рублей с человека. Для пенсионеров и инвалидов существуют скидки.
Питание
Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Калининград, ул. Леонова, 10
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.