Начало экскурсии обговаривается с вами

Нетуристическая прогулка по Куршской косе

Вас ждет не экскурсия в привычном понимании этого слова

5
2 отзыва
Вас ждет не экскурсия в привычном понимании этого слова.

Конечно я расскажу общую программу большинства гидов, но акцент будет сделан на других вещах.

Я постараюсь показать Куршскую косу глазами местного жителя, который любит этот уникальный уголок природы.

Наш маршрут будет отличаться от стандартной программы большинства туристических фирм.

В поездке учитываются все пожелания гостей, а время не ограничивается.
Нетуристическая прогулка по Куршской косе
Нетуристическая прогулка по Куршской косе
Нетуристическая прогулка по Куршской косе
Нетуристическая прогулка по Куршской косе
Нетуристическая прогулка по Куршской косе
Нетуристическая прогулка по Куршской косе

Что вас ждет:

  • Я провезу вас по самым красивым и необычным местам, главной достопримечательности Калининграда — Куршской косе.
  • Мы покормим лебедей на Куршском заливе и нагуляемся по пляжу Балтийского моря.
  • Поищем янтарь.
  • Посетим Танцующий лес и насладимся белыми дюнами с вершины Эфа.
  • Пообедаем на море и купим вкуснейшую рыбу горячего копчения.

Важно знать:

  • Это не стандартная экскурсионная программа, а скорее прогулка с местным жителем.
  • Питание и зелёный сбор оплачиваются отдельно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартное предложение
8 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Оплата въезда на Куршскую косу (зелёный сбор) 150 рублей с человека. Для пенсионеров и инвалидов существуют скидки.
  • Питание
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Калининград, ул. Леонова, 10
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Дмитрий И.
Дмитрий И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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