Начало экскурсии обговаривается с вами

Вас ждет не экскурсия в привычном понимании этого слова.



Конечно я расскажу общую программу большинства гидов, но акцент будет сделан на других вещах.



Я постараюсь показать Куршскую косу глазами местного жителя, который любит этот уникальный уголок природы.



Наш маршрут будет отличаться от стандартной программы большинства туристических фирм.



В поездке учитываются все пожелания гостей, а время не ограничивается.